Сайд-Мухаммад Джумаев. Фото: пресс-служба Пресненского районного суда

28 января 2021, 20:10

Джумаев арестован по делу о драке с силовиками на акции за Навального

Суд постановил заключить под стражу до 23 марта уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, задержанного после столкновения с силовиками на акции в поддержку Алексея Навального в Москве.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев после акции в поддержку Навального в Москве был задержан в Псковской области и отправлен в столицу. Ему предъявлено обвинение в применении насилия к представителям власти. Молодой человек на допросе признал вину, рассказал источник в правоохранительных органах. Однако читатели чеченских Instagram-пабликов поддержали Джумаева. Уголовное преследование Джумаева за драку с силовиками несправедливо, заявили пользователи соцсети, сравнив это дело с резонансным избиением женщины силовиками в Петербурге.

В соцсетях был опубликован видеоролик, на котором молодой чеченец бьет силовиков руками и ногами, а те отбиваются дубинками, после чего молодому человеку удается уйти. Советник Кадырова Адам Делимханов 24 января предложил уроженцу Чечни сдаться и отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава Чечни поможет ему решить проблемы с законом.

Пресненский районный суд Москвы до 23 марта арестовал Сайд-Мухаммада Джумаева, со ссылкой на пресс-службу суда сообщила "Новая газета".

На сайте суда подтверждается, что сегодня рассматривался вопрос о заключении Джумаева под стражу, однако о принятом решении (по состоянию на 29.10 мск 28 января) не говорится.

23 января в уличных протестах по всей России приняли участие, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, 250-300 тысяч человек. Людей, вышедших на улицы, задерживали, в том числе и на юге России - в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях и в Дагестане. Новости об этих событиях "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Акции Навального".

Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" говорится о взглядах оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Активистка в Астрахани заявила о неправомерном задержании после митинга в поддержку Навального", "Сочинцы раскритиковали действия силовиков во время массовой акции сторонников Навального", "Правозащитники призвали полицейских избегать насилия на акциях сторонников Навального".

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