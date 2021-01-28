Пользователи Instagram выразили поддержку уроженцу Чечни Джумаеву

28 января 2021, 16:38

Уголовное преследование уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева за драку с силовиками на акции в поддержку Навального несправедливо, заявили читатели чеченских Instagram-пабликов, сравнив это дело с резонансным избиением женщины силовиками в Петербурге.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев после акции в поддержку Навального в Москве был задержан в Псковской области и отправлен в столицу. Ему предъявлено обвинение в применении насилия к представителям власти. Молодой человек на допросе признал вину, рассказал источник в правоохранительных органах.

После акций в поддержку Навального, которые прошли в разных городах России 23 января, в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором молодой чеченец бьет столичных силовиков руками и ногами, а те отбиваются дубинками, после чего молодому человеку удается уйти. Советник Кадырова Адам Делимханов 24 января предложил земляку сдаться и отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава Чечни поможет ему решить проблемы с законом.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов решил встретиться с представителями Рамзана Кадырова, чтобы, в частности, обсудить ситуацию с задержанным Сайд-Мухаммадом Джумаевым, сообщила представитель депутата Татьяна Лазина. "Сегодня Адам Султанович встретится с представителями главы Чеченской Республики в регионах России, там как раз хотели обсудить ситуацию по митингам, в том числе по Джумаеву, в 14.30", — процитировал Татьяну Лазину РБК.

Задержание Джумаева вызвало широкий резонанс в Instagram. Читатели паблика "Грозный ТВ", в частности, указали, что Джумаев больше пострадал в драке, чем силовики. "А то, что они его дубинками били, это не учитывается? Если посудить, они ему нанесли физически больше боли и урона, чем он всем вместе взятым. Просто он чеченец, и тут как раз надо продемонстрировать российскую судебную систему", — считает psih82. "Посадите омоновца тоже", — призвал sabr_66_99_66.

Другие читатели паблика высмеяли основания для возбуждения дела. "Бедные омоновцы, руками и ногами их побили. Экипировка и каски не спасли", — написала _aliya_m1_. Этот комментарий стал одним из самых популярных из сделанных к публикации, за час он собрал 92 "лайка". "Видимо, туда берут особенно слабеньких, ранимых", — сыронизировал в ответ ayat_misli.

За час, к 16.38 мск 28 января, эта публикация собрала 1179 "лайков" и 263 комментария. У паблика "Грозный ТВ" 918 тысяч подписчиков.

Читатели паблика eldit_net сравнили дело Джумаева с другим известным инцидентом, когда на митинге в поддержку Навального в Санкт-Петербурге силовик ударил ногой в живот Маргариту Юдину, но отделался извинениями.

"Думал, такие дела можно с цветами закрыть", — написал deni_guno. Этот комментарий за час собрал 55 "лайков". Ну конечно, бабушке букетик цветочков, а парню букетик статьей... восторжествовала справедливость!" — сыронизировала rita_svo. "Тогда того омоновца тоже посадите!" — призвал _usmanov_kazbich_95. "Пинать бабушек, значит, можно", — сыронизировал secret_secreet.

54-летняя петербурженка после того, как ее ударил силовик, была госпитализирована. Впоследствии полицейский пришел к ней в больницу с цветами. "Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая. Когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была", — процитировало 24 января слова силовика НТВ.

Пользователь соцсети sumerki____090 сравнил Джумаева с Темирхановым. "Нужно отстоять нашего брата любой ценой. Мы не можем вот так разбрасываться нашими храбрецами. Вспомните, как мы потеряли Юсупа Темирханова", — написал он.

Юсуп Темирханов в 2013 году был осужден за убийство бывшего полковника Буданова, досрочно освобожденного от наказания за похищение и убийство чеченской девушки. Темирханов умер в колонии и был похоронен 4 августа 2018 года. Тогда в село Гелдаган в Чечне съехались десятки тысяч людей, чтобы выразить соболезнования близким Темирханова и принять участие в поминках. В день похорон глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о непричастности Темирханова к убийству Буданова. При этом Кадыров признал, что обвинительный приговор сделал Темирханова народным героем, "отомстившим за поруганную честь" и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.

За два часа, к 16.38 мск 28 января, эта публикация собрала 427 "лайков" и 103 комментария. У паблика eldit_net 217 тысяч подписчиков.

Читатели паблика "Грозный информ" поспорили о том, можно ли считать Джумаева храбрецом. "Храбрость нужно восхвалять в любом ее проявлении, только нужно знать, где ее показывать... Немножко не за того выступал парень, но силу духа показал", — заключила asya_che_95. "Не стоит смешивать храбрость с глупостью", — возразил ей g.a.k.a.e.v_001.

К 16.38 мск 28 января, эта публикация собрала 782 "лайка" и 250 комментариев. У паблика 514 тысяч подписчиков.

23 января в уличных протестах по всей России приняли участие, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, 250-300 тысяч человек. Людей, вышедших на улицы, задерживали, в том числе и на юге России — в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях и в Дагестане. Новости об этих событиях "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Акции Навального".

Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.