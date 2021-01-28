Сотрудники силовых структур во время акции протеста. Москва, 23 января 2021 г. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

28 января 2021, 14:06

Уроженец Чечни обвинен в избиении московских силовиков на акции за Навального

Задержанному сегодня уроженцу Чечни предъявлено обвинение в применении насилия к силовикам на акции в поддержку Навального в Москве, сообщили следователи. Молодой человек на допросе признал вину, рассказал источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, который применил насилие к силовикам на акции в поддержку Навального в Москве, задержан в Псковской области и отправлен в столицу.

После акций в поддержку Навального, которые прошли 23 января, в том числе в Москве и на юге России, в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором молодой чеченец бьет столичных силовиков руками и ногами, а те отбиваются дубинками, после чего молодому человеку удается уйти. Советник Кадырова Адам Делимханов 24 января предложил земляку сдаться и отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава Чечни поможет ему решить проблемы с законом.

Задержанный в Псковской области молодой человек 2000 года рождения допрашивается в качестве обвиняемого по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), также он подозревается в еще двух аналогичных эпизодах, сообщила сегодня пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.

По версии следствия, 23 января молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, "нанес сотрудникам ОМОНа, а также полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела".

"Накануне фигуранту было заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в федеральный розыск. [...] Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Задержанный Сайд-Мухаммад Джумаев признал вину, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах. "В ходе допроса у следователя молодой человек признался в содеянном", - приводит его слова РИА Новости, подчеркнув, что пока неизвестно, признал Джумаев вину по одному эпизоду или по нескольким.

Статья 318 УК РФ, в зависимости от части, предусматривает до пяти лет или до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 23 января в уличных протестах по всей России приняли участие, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, 250-300 тысяч человек. Людей, вышедших на улицы, задерживали, в том числе и на юге России - в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях и в Дагестане. Новости об этих событиях "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Акции Навального".

Примечание:

"Уроженцы Калмыкии задержаны после нападений на силовиков в Москве", "Сочинский пенсионер задержан за поддержку Навального", "Участник акции за Навального в Астрахани озвучил подробности избиения после задержания".

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