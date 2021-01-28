Уроженец Чечни задержан после драки с московскими силовиками

28 января 2021, 10:42

Уроженец Чечни, который применил насилие к силовикам на акции в поддержку Навального в Москве, задержан в Псковской области, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", после акций в поддержку Навального, которые прошли 23 января по всей России, в том числе в Москве и на юге России, в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором молодой чеченец бьет силовиков руками и ногами, а те отбиваются дубинками, после чего молодому человеку удается уйти. Советник Кадырова Адам Делимханов 24 января предложил уроженцу Чечни сдаться и отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава Чечни поможет ему решить проблемы с законом.

"Твой отец говорит, что ты не принимаешь позицию [протестующих]... С тобой и с теми, кто с тобой эту позицию разделяет, мы умеем себя вести. Но если ты их позицию не признаешь, [Кадыров] сказал, что поможет тебе с тем, что касается закона", - сказал Делимханов в своем видеообращении к земляку. Положительная характеристика от властей станет весомым аргументом во время суда над юношей, предположили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Сотрудники уголовного розыска задержали Сайд-Мухаммада Джумаева, который 23 января на акции протеста в Москве подрался с несколькими силовиками и стал адресатом видеообращения Адама Делимханова, сообщил информированный источник.

"В настоящее время его доставляют к следователю", - сказал он. Других подробностей источник не раскрыл, пишет в 10.06 мск "Интерфакс".

Сайд-Мухаммад Джумаев задержан в Псковской области, уточнил источник в правоохранительных органах. "В Псковской области за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в центре Москвы задержан уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев. В настоящее время его доставляют на допрос в ГСУ СК по Москве", - приводит в 10.12 мск слова своего источника ТАСС.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние от Москвы до административной границы Псковской области составляет около 380 километров.

Напомним, в уличных протестах 23 января приняли участие, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, 250-300 тысяч человек. Людей, вышедших на улицы, задерживали, в том числе и на юге России - в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях и в Дагестане. Новости об этих событиях "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Акции Навального".