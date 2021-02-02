Казус Джумаева: между Кадыровым и Навальным

02 февраля 2021, 14:55

История со студентом МГУ Сайд-Мухаммадом Джумаевым, подравшимся на протестном митинге в Москве с силовиками, подтвердила намерение руководства Чечни контролировать своих граждан, где бы они не находились. Почему ранее никому не известный студент привлек внимание ближайших соратников Рамзана Кадырова, что стоит стоит за предложением публично отречься от поддержки Алексея Навального - в справке «Кавказского узла».

Предложение, от которого нельзя отказаться

Еще 25 января депутат Госдумы и советник Кадырова Адам Делимханов обратился к уроженцу Чечни (имя он не называет), который вступил в драку с силовиками, призвав его сдаться. По его словам, если молодой человек все же разделяет позицию оппозиционеров, то «должен идти до конца вслед за ними». «С тобой и с теми, кто с тобой эту позицию разделяет, мы умеем себя вести. Но если ты их позицию не признаешь, Рамзан-хаджи (Кадыров), наш падишах, сказал, что поможет тебе с тем, что касается закона, (как) только ты появишься», - заявил Делимханов.

К этому времени власти Чечни успели пообщаться с родственниками Джумаева, его одногруппниками по МГУ и знакомыми. «Они говорят, что ты хороший парень. Твой отец говорит, что ты не принимаешь позицию этих людей (протестующих)», - отметил Делимханов. На встрече со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым дядя Джумаева поясняет, что видел задержанного всего два раза в жизни. «Но с кем бы ни рос он, ответственность за его поступки лежит на нас. Будь моя воля, никогда бы не допустил такого <...> Но все равно то, что он сделал, это проблема всей нашей семьи», - говорит дядя Джумаева.

Позднее Магомед Даудов объяснял своим подписчикам в Instagram, как, предлагая помощь Джумаеву, власти Чечни надеялись, что молодой человек случайно оказался на акции сторонников Навального. По предположению Даудова, чеченского студента специально привели на митинг и сделали известным некие политические силы. «Либеральные СМИ специально сняли его ещё до начала всего этого, словно знали, что так будет», - сказал он.

Казнить нельзя помиловать

Опрошенные «Кавказским узлом» юристы считают, что в случае отказа силовиков от претензий, молодой чеченец может избежать заключения. Также на приговор в сторону смягчения, по их мнению, может повлиять положительная характеристика чеченских чиновников. Слова Делимханова о том, что Рамзан Кадыров «поможет с тем, что касается закона» можно интерпретировать как предложение о предоставлении адвоката, так и как неформальную помощь, считает глава «Ассамблеи народов Кавказа» Руслан Кутаев. С ним согласна глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. «Молодой человек, по логике чеченских властей, должен публично заявить, что не поддерживает оппозиционера Алексея Навального. После этого ему окажут помощь», - сказала она «Кавказскому узлу».

Такие попытки заступничества показывают, что власти Чечни пытаются контролировать чеченскую молодежь не только в республике, но и за ее пределами, - уверены Ганнушкина и Кутаев. «Раз Кадыров говорит, что он - "пехотинец Путина", то и все остальные чеченцы не должны принимать участия в протестных акциях. Поэтому его приближенные и выступают по этому поводу. Кроме того, здесь, возможно, есть и некоторый элемент конкуренции, чтобы показать, кто из них лучше проводит линию лидера», - отметила Ганнушкина.

«Я не думаю, что это подготовка к покаянию Джумаева. Скорее, дело в том, что он переключил на себя все внимание, которым ранее пользовались чеченские власти. Его поступок вызвал мощный резонанс. Он вышел на площадь не за Навального, а за себя, за всю свободу, за свое будущее. Видеоролики с его участием набрали миллионы просмотров, и ему, чеченцу, писали благодарности тысячи русских. Чеченские власти привыкли, что все популярные фигуры в Чечне - с помощью угроз, уговоров или подарков в виде машин, квартир т.д. оказывались с ними или под ними, а здесь это не сработало. Отсюда и повышенная активность высокопоставленных чиновников, которые пытаются решить эту проблему», - сказал Кутаев «Кавказскому узлу».

Что грозит Джумаеву?

После протестов против ареста Навального 23 января в соцсетях было распространено видео, на котором молодой человек отбивается от дубинок ОМОНа и полиции. Он был объявлен в федеральный розыск с заочным обвинением по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). 28 января его задержали в Псковской области, этапировали в Москву и в тот же день арестовали до 23 марта.

Сейчас Следственный комитет вменяет ему первую часть упомянутой статьи: «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Еще по двум эпизодам 1 он проходит подозреваемым .

"Вину признаю"

После задержания Следственный комитет распространил кадры допроса Джумаева, на которых он признается в двух противоправных действиях: «за сопротивление сотрудникам полиции» и «за то, что пошел в бега, не сдался властям сразу». «Вину признаешь?» - спрашивает человек за кадром. «Признаю», - отвечает Джумаев.

Стоит отметить, что это признание не совпадает с вменяемой ему статьей. Да и сам Сайд-Мухаммад позднее заявил, что «вину свою признал частично» . Пока спектр наказаний варьирует между административным арестом, штрафом и лишением свободы до 7 лет. Интересы Джумаева взялся защищать известный чеченский адвокат Мурад Мусаев, глава адвокатского бюро «Мусаев и партнеры».

Два важных видео

В самом начале протестной акции Джумаев с друзьями оказались в фокусе под прицелом видеокамеры интервьюера Anews. Его друг рассказывает, что на улицы он выходит не столько за Навального, сколько за изменение ситуации в стране. А на вопрос не боятся ли молодые люди задержаний на несанкционированной акции отвечает Джумаев: «Ну отбивать надо, по любому». Этот эпизод может ухудшить его положение, так как подчеркивает осознанную готовность сопротивляться силовикам, что подтверждает и реакция на это видео Магомеда Даудова.

Как пишет телеграм-канал Baza, после митинга Джумаев объяснял своим родным, что его кто-то толкнул, он упал и ударился, а затем очнулся в неадекватном состоянии. Кадры видео с другого ракурса (например снятые независимым журналистом Алексеем Романовым), чем в том сюжете, что был первоначально распространен, показывают, что действительно в самом начале разгона митинга отряд силовиков идет на Джумаева, роняет его себе под ноги .

Кто такой Сайд-Мухаммад Джумаев?

20-летний студент второго факультета иностранных языков и регионоведения МГУ. Отец – чеченец, мать – ингушка. После развода родителей и до поступления в университет жил с матерью в Псковской области. По сообщениям ряда СМИ именно у матери он скрывался после инцидента в Москве .

Работал риэлтором. Кроме того, он увлекался рэп-музыкой и даже завел на сервисе «Яндекс. Музыка» лейбл «Джумаев Сайд Мухамад Сайд Ахмадович». «Я оказался выкинутым за борт грузом, на нары посадили, а сами съели славы», - говорится в его песне «Прицел оптический». Песня заканчивается словами «советую поскорее вам всем собраться и ночью устроить на меня облаву».

Реакция соцсетей

Джумаев стал героем соцсетей, пользователи всех национальностей восхищаются им, констатировал блогер Юрий Гиммельфарб в видео на канале New Rush Word. Он побеседовал о судьбе Джумаева с президентом Европейской ассоциации ингушей Ибрагимом Льяновым, который призвал активистов и правозащитников вступиться за Джумаева.

Создан телеграм-канал «Свободу / Саиду Джумаеву», петиция с подобным же названием набрала на 2 февраля около 25 тысяч подписей, в Instagram с хэштегом #свободуджумаеву около 6 тысяч публикаций. Однокурсники Джумаева называют его добрым и неагрессивным. «Он максимально положительный, отзывчивый, никакой агрессии даже из каких-то рассказов, про драки никогда не рассказывал», - приводит слова одной из однокурсниц «Дождь».

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