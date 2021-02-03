Сайд-Мухаммад Джумаев (слева) и Рамзан Кадыров. Фото: скриншот видео "Голос СМИ" https://www.youtube.com/watch?v=S2Rdg0WJl8Y, Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

03 февраля 2021, 17:25

Кадыров обрушился с критикой на Джумаева за поддержку Навального

Сайд-Мухаммад Джумаев навредил народу Чечни и поступил не по-мужски, скрываясь от силовиков после акции в поддержку Алексея Навального, заявил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев после акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшей в Москве 23 января, был задержан в Псковской области и арестован до 23 марта. Ему предъявлено обвинение в применении насилия к представителям власти. Джумаева взялся защищать известный адвокат Мурад Мусаев.

На задержание Джумаева немедленно отреагировали чеченские власти. Советник Кадырова Адам Делимханов еще 24 января предложил уроженцу Чечни сдаться и отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава Чечни поможет ему решить проблемы с законом. Не дождавшись ответа, спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал Джумаева провокатором. Даудов также вызвал к себе родственников Джумаева по отцу, проживающих в Чечне. Они пояснили, что не общаются с Сайд-Мухаммадом Джумаевым, поскольку тот живет в Москве, а родители его развелись. Однако участники встречи с Даудовым взяли на себя ответственность за поступок молодого человека. При этом многие читатели чеченских пабликов в соцсетях сочувствуют Джумаеву и восхищаются им.

Сайд-Мухаммад Джумаев своими действиями навредил чеченскому народу и повел себя не по-мужски, заявил Рамзан Кадыров. "Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом", - заключил глава республики. По мнению Кадырова, если Джумаев на митинге отстаивал свои убеждения, то не должен был скрываться от правоохранителей.

Как и Даудов, Кадыров утвержает, что Навальный не пользуется поддержкой среди жителей Чечни. Оппозиционер поддерживает ценности, абсолютно не приемлемые для чеченского общества, сказал Рамзан Кадыров.

Он также обвинил СМИ, в том числе государственные, в педалировании национальности Джумаева. "Средства массовой информации в заголовках намеренно указывали национальность Джумаева, что недопустимо", - процитировала сегодня слова Кадырова на своем сайте Чеченская государственная телекомпания "Грозный".

Вмешательство в дело Сайд-Мухаммада Джумаева показало, что власти Чечни пытаются контролировать чеченскую молодежь не только в республике, но и за ее пределами, указали ранее "Кавказскому узлу" глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина и президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. Почему ранее никому неизвестный студент привлек внимание ближайших соратников Рамзана Кадырова, что стоит за предложением публично отречься от поддержки Алексея Навального – в справке "Кавказского узла" "Казус Джумаева: между Кадыровым и Навальным".

23 января в уличных протестах по всей России приняли участие, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, 250-300 тысяч человек. Людей, вышедших на улицы, задерживали, в том числе и на юге России - в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях и в Дагестане.

31 января, по всей стране прошла еще одна волна протестов - политологи назвали их самыми масштабными за весь постсоветский период. Массовыми задержаниями сопровождалось и заседание суда в Москве 2 февраля, когда было вынесено решение о замене Навальному условного срока на реальный. После вынесения приговора краснодарский штаб оппозиционера распространил призыв к сторонникам не рисковать и не выходить на акции протеста, так как для всех, кого могут задержать, "не хватит адвокатов". Однако силовики все равно задерживали прохожих, гулявших небольшими группами.

Новости о протестах в поддержку Навального "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Акции Навального". Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" говорится о взглядах оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов. 

Примечание:

Уроженец Чечни обвинен в избиении московских силовиков на акции за Навального", "Уроженец Чечни задержан после драки с московскими силовиками", "Пользователи YouTube упрекнули Тумсо за поддержку Навального".

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