Джумаев получил массовую поддержку в соцсетях вопреки критике со стороны Даудова

29 января 2021, 23:20

Студент из Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев сознательно пришел на акцию протеста в Москве, хотя чеченец не может поддерживать Алексея Навального, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Подписчики Даудова осудили "непослушание" Джумаева, который не воспользовался предложением помощи от Адама Делимханова. Другие пользователи соцсетей сочувствуют Джумаеву и восхищаются им.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев после акции в поддержку Навального в Москве был задержан в Псковской области и отправлен в столицу. Суд в Москве постановил арестовать Джумаева до 23 марта. Ему предъявлено обвинение в применении насилия к представителям власти. Сегодня стало известно, что Джумаева будет защищать известный адвокат Мурад Мусаев.

Советник Кадырова Адам Делимханов 24 января предложил уроженцу Чечни сдаться и отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава Чечни поможет ему решить проблемы с законом. Родственники Джумаева в Чечне встретились со спикером парламента республики Магомедом Даудовым и разделили ответственность за поступок молодого человека.

Даудов представил Джумаева провокатором

Предлагая помощь Сайд-Мухаммаду Джумаеву, власти Чечни надеялись, что молодой человек случайно оказался на акции сторонников Навального, объяснил своим подписчикам спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Видео, в котором Даудов рассуждает о ситуации с уроженцем Чечни, опубликовано сегодня в его Instagram.

"Раз он чеченец, мусульманин, то на митинг этого, - не хочу называть даже имя, этого Навального, из-за этого человека - чеченец и мусульманин не может выйти. Мы же знаем его политику относительно чеченцев и всех мусульман с Кавказа в целом. Рамзан (Кадыров) и мы очень надеялись, что он случайно оказался на этом митинге, но всякие либеральные каналы выкладывают видео, где он понимает, зачем пришёл. Там задают вопрос его другу: мол, митинг же не санкционированный, что будете делать, если задержат? А там отвечают, что будут отбиваться", - говорит Даудов, слова которого перевел с чеченского "Кавказский узел".

Осудив самого молодого человека, Даудов добавил, что ему жаль мать Джумаева. "Его мать сама вырастила, её жалко. Мы знаем, как дорого жить в Москве, плюс он учится в самом престижном вузе - МГУ. Она не для того его растила, чтобы он ходил на митинг в поддержку Навального, который одобряет вещи, которые мне даже стыдно называть", - добавил спикер чеченского парламента.

По предположению Даудова, чеченского студента специально привели на митинг и сделали известным некие политические силы. "Либеральные СМИ специально сняли его ещё до начала всего этого, словно знали, что так будет. И когда он дрался тоже они снимали. Что они специально искали в этой огромной толпе чеченца, потому что это будет резонансной новостью", - сказал он.

Подписчики Instagram-аккаунта Даудова массово осуждают Джумаева за инакомыслие и за то, что он "не послушался" Адама Делимханова. Некоторые комментарии на эту тему совпадают дословно, но оставлены с разных аккаунтов.

"Ему надо было послушать, когда Делимханов по поручению Кадырова сказал связаться с ним. Сейчас его судьба была бы решена в лучшую сторону", - написал frodo_095. "Проигнорировал призыв выйти на связь, тем самым усугубил ситуацию!" - пишет like_rain_01.

"Жалко парня из-за того, что он чеченец. Но а так нет, потому что он поддерживал Навального", - написал bitovaya_tehnika_95_. "Я в шоке с того, что на митинге в поддержку Навального оказался чеченец", - возмущается lom_ali_959. "Такое ощущение, что ему нужен был повод, чтоб уехать в Европу и там сказать, что его преследуют в России!" - предположил bistriy_007.

Джумаев стал героем соцсетей

Видео с Джумаевым, на которое ссылается Даудов, было снято перед началом митинга в Москве и опубликовано 28 января на YouTube каналом Anews. Запись под названием "«Берсерк с Пушкинской» Джумаев успел дать интервью Anews. Эксклюзив!" набрала по состоянию на 22.05 мск сегодня 215 383 просмотра, 6,4 тысячи отметок "нравится" и 1548 комментариев.

На видео Джумаев стоит рядом с несколькими молодыми людьми своего возраста возле места митинга в Москве. Корреспондент обращается к молодым людям с просьбой объяснить, что подтолкнуло их прийти на акцию протеста.

Первым начинает говорить молодой человек, который стоит справа от Джумаева: он подробно объясняет, что недоволен ситуацией в стране, так как ранее участвовал в деятельности прокремлевских организаций и разочаровался в них. "Вся российская власть состоит из проституции, по факту, политической. Я не столько за Навального, сколько за изменение ситуации в стране", - говорит парень. Корреспондент спрашивает, не боятся ли молодые люди быть задержанными, и Джумаев вступает в диалог со словами "Отбивать надо, по-любому". Еще два молодых человека, стоящих рядом, после Джумаева высказываются в том же ключе.

Авторы большинства комментариев под этим роликом поддержали Джумаева. "Видно, что Джумаев очень скромный парень, но с большим сердцем", - написал Один на льдине. "Саид, пусть Аллах хранит тебя, сынок", - написала Антонина Сенич. "Молодцы пацаны! Чеченцу отдельный респект - он настоящий мужчина!" - написал Владимир Кудлай.

Сайд-Мухаммад Джумаев стал героем соцсетей, пользователи всех национальностей восхищаются им, констатировал блогер Юрий Гиммельфарб в сегодняшнем видео на канале New Rush Word. Он побеседовал о судьбе Джумаева с президентом Европейской ассоциации ингушей Ибрагимом Льяновым.

"Парень достойно дал отпор - почему этот омоновец может его бить дубинкой? Этот парень заступился за себя. Его родственники, которых Даудов вызвал, дяди по отцу, отказываются от этого мальчика - мол, мы его не знаем, мы его давно не видели", - сказал Льянов, возмутившись позицией родственников Джумаева. Льянов призвал активистов и правозащитников вступиться за Джумаева.



Один из комментаторов под видео призвал подписать на сайте Change.org петицию в поддержку Джумаева. Петиция под названием "Свободу Саиду Джумаеву!" была опубликована 27 января и к 22.45 мск сегодня набрала 1108 подписей. В Instargram опубликовано более 2 тысяч постов с хэштегом #свободуджумаеву: пользователи выкладывают фото и видео с Джумаевым, а также посвященный ему мультипликационный арт. На одной из фотографий видно, что Джумаеву после драки с силовиками на митинге накладывали повязку на голову.

Однокурсники Джумаева называют его добрым и неагрессивным. "Он максимально положительный, отзывчивый, никакой агрессии даже из каких-то рассказов, про драки никогда не рассказывал", - приводит сегодня слова одной из однокурсниц "Дождь".

Девушка продемонстрировала журналистке переписку в студенческом чате, где другие студенты положительно отзываются об арестованном одногруппнике.

23 января в уличных протестах по всей России приняли участие, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, 250-300 тысяч человек. Людей, вышедших на улицы, задерживали, в том числе и на юге России - в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях и в Дагестане. Новости об этих событиях "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Акции Навального". Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" говорится о взглядах оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

* организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.