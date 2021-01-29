Мурад Мусаев стал защитником Джумаева

29 января 2021, 21:19

Защищать уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, задержанного после драки с силовиками на акции за Алексея Навального в Москве, будет известный российский адвокат Мурад Мусаев.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев после акции в поддержку Навального в Москве был задержан в Псковской области и отправлен в столицу. Суд в Москве постановил арестовать Джумаева до 23 марта. Ему предъявлено обвинение в применении насилия к представителям власти. Родственники Джумаева в Чечне встретились со спикером парламента республики Магомедом Даудовым и разделили ответственность за поступок молодого человека.

Советник Кадырова Адам Делимханов 24 января предложил уроженцу Чечни сдаться и отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава Чечни поможет ему решить проблемы с законом.

Глава адвокатского бюро «Мусаев и партнёры» Мурад Мусаев, принимавший участие в ряде резонансных процессов, будет защищать Сайд-Мухаммада Джумаева.

Информацию о том, что Мусаев взял на себя защиту Джумаева, "Кавказскому узлу" подтвердил адвокат Алауди Мусаев, отец Мурада Мусаева.

Участие Мурада Мусаева в защите Джумаева придаст делу дополнительный резонанс, отмечает пользователь Facebook Берсан Заитов в связи с сообщением о вступлении в дело известного адвоката. "Мусаев один из лучших адвокатов России и безусловно лучший в деле защиты интересов выходцев из республик Северного Кавказа", - написал он.

На странице Мурада Мусаева в Facebook по состоянию на 21.10 мск сегодня нет никакой информации в связи с делом Джумаева. Последний публичный пост на странице адвоката был опубликован 19 января - в нем адвокат анализирует, какие процессуальные нарушения были допущены при аресте Алексея Навального.

23 января в уличных протестах по всей России приняли участие, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, 250-300 тысяч человек. Людей, вышедших на улицы, задерживали, в том числе и на юге России - в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях и в Дагестане. Новости об этих событиях "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Акции Навального". Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" говорится о взглядах оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".