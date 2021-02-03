Кадыров критикой спровоцировал новую волну героизации Джумаева

03 февраля 2021, 21:48

Власти Чечни обеспокоены славой Сайд-Мухаммада Джумаева и теперь пытаются всячески унизить его, так пользователи YouTube прокомментировали критику Кадырова в адрес Джумаева, назвав последнего "реальным героем".

"Кавказский узел" сообщал, что этнический чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев на акции в поддержку оппозиционера Навального в Москве 23 января вступил в противоборство с силовиками. Джумаеву удалось скрыться, тем временем видео инцидента вызвало широкий общественный резонанс. Джумаев был задержан в Псковской области и арестован до 23 марта. Ему предъявлено обвинение в применении насилия к представителям власти. Рамзан Кадыров обрушился с резкой критикой на Джумаева, заявив, что тот навредил народу Чечни и поступил не по-мужски, скрываясь от силовиков после акции.

Чеченские власти отреагировали на инцидент с Джумаевым еще до его задержания. Советник Кадырова Адам Делимханов предложил Джумаеву отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава республики поможет ему решить проблемы с законом. Спикер регионального парламента Магомед Даудов назвал активиста провокатором и вызвал к себе родственников Джумаева по отцу, проживающих в Чечне. Они пояснили, что не общаются с Сайд-Мухаммадом Джумаевым, но взяли на себя ответственность за поступок молодого человека. При этом многие читатели чеченских пабликов в соцсетях сочувствуют Джумаеву и восхищаются его храбростью.

Рамзан Кадыров во время совещания по коронавирусу 2 февраля заявил, что "человек, который называет себя чеченцем, не может поддерживать" Алексея Навального. "Кроме одного, который никогда не жил в Чечне, которого не знают его родственники", - говорит Кадыров на видео, опубликованном сегодня на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный" и переведенном "Кавказским узлом".

Глава Чечни употребил в адрес Джумаева ряд оскорблений, например, "козел", "чертик", "трусливый шакал". "Возомнил себя богатырем [...], а потом сбежал. Я говорю: не надо было бежать, если он мужчина! Она (намеренное упоминание мужчины в женском роде с целью оскорбить. - Прим. "Кавказского узла") должна была сказать: "Это моя позиция, и я защищаю свою позицию, как могу. Посадите меня, если я нарушил закон и совершил преступление!" И пойти до конца. А если она, махнув кулаком, испугавшись, бежит через леса, пересекая границы, то никакой он не мужчина и никакой позиции у него нет", - заявил Кадыров.

Глава Чечни посетовал, что инцидент с Джумаевым испортил имидж чеченцев, созданием которого занимались власти республики. "Только мы сделали себе хорошее имя, только к нам начали относиться как к нормальным людям. <...> Потому что в лице чеченцев видели террористов. Мы все сделали, чтобы население Российской Федерации и мировое сообщество видели в лице чеченца защитника этого государства", - сказал глава Чечни.

История со студентом МГУ Сайд-Мухаммадом Джумаевым подтвердила намерение руководства Чечни контролировать своих граждан, где бы они ни находились, указано в справке "Кавказского узла" "Казус Джумаева: между Кадыровым и Навальным".

Пользователи YouTube, комментируя высказывания Кадырова, предположили, что власти Чечни обеспокоены славой Джумаева. "Они просто ему завидуют, его мужеству <...> народ уже признал героя - не только чеченский народ, а всероссийский и дальше", - заявил Radio Raheem в комментариях к сюжету ЧГТРК "Грозный", опубликованному на YouTube-канале оппозиционного движения 1Adat.

"Поздно унижать его, Кадыров. Уже весь мир знает о его подвиге. На митинге в США кто-то держал баннер с его портретом. Ему посвящают стихи и песни! А песню не задушишь! И уважение народа не убьешь! И стыдно унижать того, кто не может тебе ответить!" - возразил главе Чечни oleg topolev. "Рамзан, народ знает, кто герой, кто предатель. Правда - она одна. Джумаев и такие, как он, лучшие из чеченцев", - написал Вадим Исаев.

"Кадыров взял да и описал только что самого себя. Значит, в глубине души понимает, что он сам творит и кем является", - заключил Dr Myth. "Фейковые герои, завидуют, реальному герою, чувствуют соперника", - заявил Gogi Inaihvili.

А пользователь Лицо со шрамом подверг сомнению слова Кадырова о том, что власти Чечни улучшили имидж чеченцев. "Вы все сделали перед миром, чтобы изменить имя чеченцев - вот только изменили вы это имя в худшую сторону", - написал он.

К 21.45 мск 3 февраля эта публикация собрала 1775 просмотров и 144 комментария, на 174 отметки "нравится" приходится 14 отметок "не нравится". У канала 2,17 тысячи подписчиков.

Некоторые читатели Instagram-сообщества eldit_net под публикацией о критике Кадырова в адрес Джумаева выразили недоумение в связи с поступком активиста. "Джумаев очень зря полез в эти беспорядки, нажил себе огромные проблемы!" - написал artur_arturchlk. "Сколько история нам преподносила уроки. Один из них - остерегайся большого скопления народа с сомнительными лозунгами! Почему-то он ему не последовал", - высказался arslan.__0.

К 21.45мск 3 февраля эта публикация собрала 571 "лайк" и 36 комментариев. У паблика 217 тысяч подписчиков.

Новости о протестах в поддержку Навального "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о преследовании активистов - на странице "Преследование активистов". В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" говорится о взглядах оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.