Люди в штатском задерживают активиста на улицах Краснодара. 31 января 2021 г. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла"

03 февраля 2021, 15:55

Адвокаты сообщили о задержании прохожих в Краснодаре после приговора Навальному

Активисты в Краснодаре вняли совету местного штаба Навального и не проводили акций после приговора оппозиционеру, но силовики задерживали прохожих, гулявших небольшими группами. Все задержанные были отпущены после написания объяснительных, сообщили адвокаты.

Как информировал "Кавказский узел", после вынесения приговора Алексею Навальному краснодарский штаб оппозиционера распространил призыв к сторонникам не рисковать и не выходить на акции протеста, так как для всех, кого могут задержать, "не хватит адвокатов".

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд постановил заключить его под стражу до 15 февраля. Акции в его поддержку проходили по всей России, в том числе в регионах юга России, 23 января и 31 января. 2 февраля Навального признали виновным в нарушении испытательного срока и отправили в колонию на три года и шесть месяцев. При этом было зачтено время, которое он провел под домашним арестом - около года. В итоге в колонии он проведет два года и восемь месяцев.

Акции как таковые в связи с приговором Алексею Навальному в Краснодаре 2 и 3 февраля не проводилось, сообщила координатор штаба Навального Анастасия Панченко.  "Люди собрались небольшими группами и мирно гуляли. Задержали около 15 человек и отвезли в ОВД на Октябрьскую. Контакт у нас был только с парнем и одной девочкой, ее отпустили ночью, видимо, после объяснительной, с ней был адвокат. Парня отпустили без протокола. Судьбу остальных я не знаю, но думаю, что тоже отпустили" - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш подтвердил, что в ночь на 3 февраля в городе не было акций в поддержку Алексея Навального. "Полиция задержала в центре города примерно человек 20, но это были обычные гуляющие люди. Их забирали писать объяснительные — что делали в центре города. Они отвечали, что гуляют. Всех держали в ОВД не более получаса и отпустили, взяв объяснения" - рассказал он.

По данным адвоката Тимура Филиппова,  в полицию попало около 10 человек. "Задержания не были связаны с какими-то выступлениями, полиция забрала компанию молодежи "на всякий случай". Запросов на выезд адвоката не поступало и через короткий промежуток времени их отпустили" - рассказал Филиппов корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте "ОВД-Инфо" по данным на 15.50 мск 3 февраля указано, что в Краснодаре задержаны два человека: Виталий Онищенко (находится в ОВД Западного округа) и Елизавета Кальченко (местонахождение неизвестно). Где и при каких обстоятельствах они были задержаны - не указано.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального". Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд в Сочи арестовал московского сторонника Навального на трое суток", "Восемь новороссийцев привлечены к ответственности за акцию протеста", "10 активистов в Анапе оштрафованы после акции протеста".

Автор: Семен Чарный; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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