Приговор Навальному возмутил его краснодарских сторонников

03 февраля 2021, 02:24

Пользователи краснодарских пабликов в соцсетях высказали возмущение в связи с приговором оппозиционеру. Краснодарский штаб Навального распространил призыв к сторонникам не рисковать, так как для всех, кого могут задержать, "не хватит адвокатов". Сторонники оппозиционера сообщили, что в центре Краснодара отмечаются скопления силовиков.

Как информировал "Кавказский узел", 17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд постановил заключить его под стражу до 15 февраля. Акции в его поддержку проходили по всей России, в том числе в регионах юга России, 23 января и 31 января. 2 февраля Навального признали виновным в нарушении испытательного срока и отправили в колонию на три года и шесть месяцев. При этом было зачтено время, которое он провел под домашним арестом - около года. В итоге в колонии он проведет два года и восемь месяцев.

ФСИН заявила, что задержание политика связано с нарушением условного наказания по делу "Ив Роше". "Задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - объяснило ведомство. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным.

Информация о приговоре Алексею Навальному вызвала возмущение среди его сторонников в Краснодаре. При этом в группе штаба оппозиционного политика в соцсети "ВКонтакте" (насчитывающей 5398 подписчиков) призвали отказаться от акций протеста. "Друзья, мы разделяем ваш гнев. Но мы не можем подвергнуть вас риску, тем более что сейчас просто не хватит адвокатов, чтобы вас защитить. Задержание без адвоката - риск, что к вам могут применить насилие и выбить признание в том, чего вы не совершали. Сегодня (2 февраля) все самое главное происходит в Москве. А мы настраиваемся на упорную работу и мыслим трезво. Надеемся, что и вы тоже!" - говорится в сообщении в группе, опубликованном около 23.00 мск 2 февраля.

Пользователи соцсети выразили возмущение в связи с приговором. "Эмоции зашкаливают, хочется рвать и метать!!! Правосудия нет, государства нет, справедливости нет!!!" - написал Андрей Поздняков.

"В Краснодаре выходят на митинг? Если да, то я тоже пойду, но мне нужно знать, где все", - спрашивает Toralei Nightstars.

Йозеф Газгельман ответил ему: "Выходили. Самые смелые и отчаянные".

Счастливый Россиянин тоже задается вопросом: "Почему не призываете выходить?" "Некому пока, многих посадили, нужно перераспределить силы и наладить связи с штабами", - ответил ему Иван Щербак.

"Эта власть просто пробила дно!" - считает Ирина Снегова.

"Добро пожаловать в ад, теперь держитесь за поручни и смотрите очень внимательно - дальше будет страшное кино", - предполагает Олег Батищев.

При этом в комментариях на вопрос, будут ли акции протеста, активно распространяется ссылка о том, что она уже началась. Ссылка, однако, ведет на страницу с надписью "Ошибка".

Напомним, что перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". К январю 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Активно обсуждается новость о приговоре Навальному в Telegram-канале краснодарского штаба оппозиционера. Там также опубликован призыв не рисковать и не выходить на акции.

"Очень больно было смотреть решение "суда", - отметил Hlopki s molokom.

"Однако нам нужен человек, который организует это все и подаст запрос в администрацию, тем самым подставив себя под удар за организацию митинга. А так давайте выходить, молчать нельзя", - предложила Psinus. Она также отметила: "Я поверить ушам не могла, когда вынесли приговор, слезы наворачивались".

"Никто не собирается сдаваться, но надо смотреть правде в глаза - адвокатов нет. Да и вообще сразу всех повяжут", - предположила Dasha.

"Никаких слов не хватит, чтобы описать этот позор!" - отметила Elizaveta.

"Ладно, я это понимаю, но у нас нет другого выхода, кроме как выходить, по крайней мере, завтра, до выходных тянуть просто нельзя. Все думают в первую очередь о том, что не хватит адвокатов, но советую задуматься, хватит ли им тюрем?" - прокомментировала призыв штаба пользователь с ником Соблюдайте Чистоту.

"Никто никакой митинг согласовывать не будет. Это типа: "А можно мы вас свергать в понедельник будем? Нет? Ну на нет и суда нет", - пошутил Дмитрий.

"Без четкого плана действий мы просто походим по Красной до администрации пару месяцев и на этом все затихнет", - считает Сергей Елизаров.

Некоторые пользователи написали, что в районе Арки в Краснодаре (Александровская триумфальная арка на пересечении улиц Красной и Бабушкина) примерно в 22.00 мск собираются силовики и даже стоит "пара автозаков". Пользователь Ксения Сабадашова уточнила, что стоят два полных автобуса силовиков. Она же сообщила, что вокруг администрации много автобусов с правоохранителями.

"Много полиции подтянулось, все больше и больше их. Они ждут, что мы выйдем", - отметила Галина Селезнева.

В комментарии к последней на 02.20 мск новости в Telegram-канале приводится таблица, опубликованная на сайте "ОВД-Инфо", где указано, что в Краснодаре уже задержали одного человека. При этом комментариев, кого и когда задержали, нет.

На сайте "ОВД-Инфо" по данным на 02.21 мск указано, что в Краснодаре задержаны два человека: Виталий Онищенко (находится в ОВД Западного округа) и Елизавета Кальченко (местонахождение неизвестно). Где и при каких обстоятельствах они были задержаны - не указано.