Защита потребовала от суда не учитывать политический контекст дела Джумаева

31 мая 2021, 15:33

Заключение грозит этническому чеченцу Сайд-Мухаммаду Джумаеву в том случае, если власти хотят отомстить ему за участие в протестной акции, заявил сегодня адвокат обвиняемого Мурад Мусаев. Суд отложил вынесение приговора, потому что решил разобраться в аргументах защиты о максимально возможном наказании для Джумаева, предположил адвокат.

"Кавказский узел" сообщал, что 29 мая гособвинитель предложил приговорить уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева к пяти годам колонии общего режима. Оглашение приговора Джумаеву было намечено на сегодня, однако суд решил возобновить следствие для уточнения обстоятельств дела. Следующее заседание назначено на 6 июля.

Живущий в Москве этнический чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев обвиняется в том, что 23 января вступил в противоборство с силовиками на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Защита Джумаева добивалась прекращения уголовного дела с судебным штрафом, однако суд отказался это сделать.

Суд решил возобновить следствие по результатам прений, во время которых обвинение и защита поспорили о максимальном сроке, который может грозить Джумаеву, сказал адвокат Мурад Мусаев корреспонденту "Кавказского узла".

"Джумаева обвиняют в трех эпизодах не опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти. Защита с этим не согласна. Все три действия должны были расцениваться как одно деяние. Может быть, с этим и связано возобновление следствия, потому что эту позицию заявили на прениях сторон. Однако гособвинитель попросил за каждое деяние назначить по три года лишения свободы с частичным слиянием срока и в итоге запросил пять. Это никуда не годится, потому что с учетом смягчающих обстоятельств и особого порядка ему не может быть назначено более двух с половиной лет лишения свободы. Кроме того, закон предусматривает для совершившего впервые [уголовное] деяние не частичное, а полное сложение сроков наказания", - сказал Мусаев.

Особый порядок рассмотрения дела дает подсудимому гарантию, что он избежит максимального наказания, предусмотренного Уголовным кодексом, подчеркнул адвокат. "[Должны назначить] на одну треть меньше, чем в обычном порядке", - уточнил Мусаев. Адвокат Джумаева расценил позицию прокуратуры как предвзятую. "Почему-то прокурор в этом процессе занимает позицию наименее благоприятную для подсудимого", - заключил защитник.

Адвокат Мурад Мусаев указал на политический контекст дела, который грозит Джумаеву более суровым приговором, чем в обычных случаях. "Если абстрагироваться от политической шелухи, то речь идет о деянии средней тяжести, совершенном впервые совсем еще молодым человеком. Обычно в таких случаях уголовное дело прекращается без приговора, с назначением судебного штрафа. Если бы даже этого не произошло, закон знает кучу наказаний, альтернативных лишению свободы - это и штраф, и лишение свободы условно <...>. Мы надеемся, что суд вынесет решение без поправки на политику, как и должно быть в соответствии с законом", - сказал Мурад Мусаев после суда.

По приговору можно будет оценить, стал ли Джумаев жертвой политического преследования, отметил адвокат.

"Если государство ставит перед собой задачу воспитать, что ли, этого молодого человека или любых других, которые могут оказаться на этих пресловутых несанкционированных массовых акциях, если государство надеется этим процессом, итоговым приговором по делу Джумаева, восстановить социальную справедливость, то тех мер, о которых мы говорим, о которых мы ходатайствуем на процессе, будет более чем достаточно. Лишить его свободы можно только в том случае, если государство вместо этого, вопреки закону, хочет отомстить ему - совсем еще молодому гражданину Российской Федерации. Отомстить за то, что он пришел на этот митинг, или за то, что он там нарушил закон. Нет такой цели уголовного преследования как месть. <...> вполне достаточно того времени, которое Сайд-Мухаммад провел за решеткой", - говорит Мурад Мусаев на видео, опубликованном сегодня на странице larisa_liza_ в Instagram, которую ведет тетя Джумаева.

Общественный резонанс вокруг истории с Сайд-Мухаммадом Джумаевым вызван тем, что он стал первым за многие годы чеченцем, выступившим на стороне оппозиции, указали ранее чеченский блогер Муса Ломаев и правозащитник Оюб Титиев. Джумаев участием в акции в Москве показал федеральным властям, что возможности Кадырова по контролю за уроженцами Чечни преувеличены, отметил правозащитник Руслан Кутаев. Чеченские власти обещали Джумаеву решить проблемы с законом, если он отречется от оппозиции, указано в материале "Кавказского узла" "Казус Джумаева: между Кадыровым и Навальным".

Родители Джумаева положительно отнеслись к сегодняшнему решению суда. "Это хороший признак. Надеемся, что его освободят", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" отец обвиняемого Саид Джумаев.

Дополнение "Кавказского узла" от 20.20 мск 31 мая:

Особый порядок рассмотрения дел применяется только по ходатайству самих обвиняемых, и предполагает полное признание вины, пояснила адвокат Александра Гудименко, не участвующая в рассмотрении дела Джумаева. "Делается это, например, когда вина абсолютно доказана, либо когда сам обвиняемый и адвокат его исходят из такой позиции, что вину лучше признать. В том числе, и потому, что не рассчитывают на надлежащее и полноценное рассмотрение дела в суде. Предполагается что когда обвиняемый заявляет об особом порядке рассмотрения его дела, он признает свою вину, и наказание ему полагается не более двух третей от максимального срока", - пояснила адвокат. Она добавила, что максимальный же срок по части 1 статьи 318 УК, которая вменяется Джумаеву - пять лет лишения свободы.

В отдельных случаях особый порядок может быть отменен, в данном случае суд как раз выходит за пределы этого порядка, указала Гудименко. "Возможно, суд услышал доводы защиты, которые позволили усомниться в полноте всех собранных по делу фактов и обстоятельств. Возможно, суд даже выйдет за пределы особого порядка, переходя в общий порядок рассмотрения. Это будет в пользу обвиняемого и повлечет за собой смягчение наказания, неприменения максимальной меры наказания. Возможно, даже ограничится штрафом", - предположила Александра Гудименко.

По ее словам, судебная практика по 318 статье УК - самая разнообразная. "Бывают и реальные сроки на несколько лет, бывают и штрафы. А бывает и прекращение дела. То, что инициатором перенесения [сроков вынесения] приговора выступил суд, дает надежду, что наказание Сайда Джумаева будет не связанным с лишением свободы", - заключила Гудименко.

Новости о протестах в поддержку Навального "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов — на странице "Преследование активистов".