История с Джумаевым стала сигналом Кремлю о протестном потенциале чеченцев

11 февраля 2021, 18:28

Сайд-Мухаммад Джумаев участием в акции за Навального в Москве показал федеральным властям, что возможности Кадырова контролировать уроженцев Чечни преувеличены, указал правозащитник Руслан Кутаев. Следствие по делу Джумаева не будет долгим, а приговор вряд ли будет мягким, спрогнозировали юристы.

Как информировал "Кавказский узел", этнический чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев на акции в поддержку оппозиционера Навального в Москве 23 января вступил в противоборство с силовиками. Джумаеву удалось скрыться, а видео инцидента вызвало широкий общественный резонанс. Затем Джумаева задержали в Псковской области и арестовали до 23 марта, ему предъявлено обвинение в применении насилия к представителям власти. 9 февраля зампред ОНК Богдан Эберт сообщил, что Джумаев переведен в медсанчасть СИЗО в связи с подозрением на коронавирус. Резонанс вокруг истории с Сайд-Мухаммадом Джумаевым вызван тем, что он стал первым за многие годы чеченцем, выступившим на стороне оппозиции, указали чеченский блогер Муса Ломаев и правозащитник Оюб Титиев.

Чеченские власти отреагировали на инцидент с Джумаевым еще до его задержания. Советник Кадырова Адам Делимханов предложил Джумаеву отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава республики поможет ему решить проблемы с законом. После того как Джумаев не откликнулся на предложение советника Кадырова, спикер регионального парламента Магомед Даудов назвал активиста провокатором и вызвал к себе родственников Джумаева по отцу, проживающих в Чечне. Они пояснили, что не общаются с Сайд-Мухаммадом Джумаевым, но взяли на себя ответственность за поступок молодого человека. При этом многие читатели чеченских пабликов в соцсетях сочувствуют Джумаеву и восхищаются его храбростью.

Джумаев - не первый чеченец, участие которого в общероссийской акции протеста вызвало резонанс, отметил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"В 2003 году я лично в Нижнем Новгороде проводил съезд, где образовался комитет по выдвижению Касьянова в президенты. И все это время чеченцы активны, выступают на конференциях российской оппозиции, и чеченский фактор продолжает влиять на российскую политику. Случай с Джумаевым подал сигнал Кремлю, что есть чеченцы, которые не будут подчиняться их власти, а также показал властям Чечни, что они не все контролируют, несмотря на их заявления", - сделал вывод Кутаев.

Ранее глава Чечни посетовал, что инцидент с Джумаевым испортил имидж чеченцев, созданием которого занимались власти республики. "Только мы сделали себе хорошее имя, только к нам начали относиться как к нормальным людям. <...> Потому что в лице чеченцев видели террористов. Мы все сделали, чтобы население Российской Федерации и мировое сообщество видели в лице чеченца защитника этого государства", - сказал Рамзан Кадыров.

При этом он считает, что о росте поддержки Навального на Кавказе инцидент с Джумаевым не говорит.

"Джумаев в пришел на акцию не за Навального, а за себя. Он пришел туда со своими русскими друзьями, которые ранее состояли в прокремлевских движениях. Возможно, тактически цели кавказцев и Навального совпадают – избавиться от режима Путина, и какая-то тактическая поддержка, особенно среди молодых чеченцев, возникнет. Но в дальнейшем стратегически цели кавказцев и Навального не совпадают, и эта поддержка распадется. Случай Джумаева просто показывает, что когда в РФ начнутся настоящие политические процессы по смене власти, фактор Кавказа будет очень значимым", - подытожил Руслан Кутаев.

На видео с Джумаевым, записанном на акции протеста, его друг рассказывает, что на улицу он выходит не столько за Навального, сколько за изменение ситуации в стране. Почему ранее никому не известный студент привлек внимание ближайших соратников Рамзана Кадырова, что стоит за предложением публично отречься от поддержки Алексея Навального — в справке "Кавказского узла" "Казус Джумаева: между Кадыровым и Навальным". В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Стандартные сроки расследования таких дел, как дело Джумаева - два месяца, указала корреспонденту "Кавказского узла" юрист Правозащитного центра "Мемориал"* Галина Тарасова. "В данной ситуации какой-то сложности в расследовании нет, и я думаю, что в этот срок вполне могут уложиться", - добавила она.

Юрист отметила, что в целом судебные решения по таким делам стали более суровыми. "Если это первая судимость, если принесены извинения и стороны простили друг друга, потерпевший не настаивает на реальном сроке наказания, то шансы избежать заключения есть. Но учитывая, что в последние годы практика назначения наказания по таким делам ужесточилась, не исключено, что могут назначить и реальный срок наказания", -сказала она.

Теоретически Джумаев может избежать реального лишения свободы за драку с силовиками, если признает вину, указали ранее "Кавказскому узлу" и юрист Евгений Черноусов и исполняющий обязанности руководителя московского отделения "Комитета против пыток" Олег Хабибрахманов. Однако юрист Тимофей Широков считает, что дело Джумаева зависит от политических обстоятельств, и ему не стоит рассчитывать на снисхождение суда. Пристальное внимание к делу Джумаева может как положительно, так и отрицательно сказаться на приговоре, отметила председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Обычно применение насилия к силовикам наказывается штрафом, и только участники протестных акций получают за это реальные сроки, отметил руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

"Лишение свободы делается исключительно для дел, связанных с протестными акциями. Де-факто УК по этой статье применяется судами избирательно, любой тактильный контакт с представителем власти во время публичной акции квалифицируется как тяжкое преступление с обязательным назначением наказания в виде лишения свободы в колонии", - написал Чиков 10 февраля в своем Telegram-канале.

Правозащитник привел конкретные примеры. "Москва сообщает, что под стражу взят очередной обвиняемый в насилии над силовиками на акции протеста (часть 1 статьи 318 УК). 23 января на акции протеста он якобы пытался сорвать шлем с омоновца. Питер информирует о приговоре по той же части 1 статьи 318 УК — штраф 10,000 рублей. Пьяная задержанная за мелкое хулиганство в отделе полиции ударила полицейского. 10 фигурантов Московского дела получили реальные сроки по части 1 статьи 318 УК. При этом преступление это средней тяжести. В обычных «бытовых» ситуациях, коих 99% по статистике, суды по этой статье не только реальный срок не назначают, но даже условное не дают", - сказал он.

Новости о протестах в поддержку Навального "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов — на тематической странице "Преследование активистов".

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