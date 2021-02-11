Политическая конъюнктура названа определяющим фактором в деле Джумаева

11 февраля 2021, 02:02

Приговор уроженцу Чечни Сайду-Мухаммаду Джумаеву, арестованному после драки с силовиками на митинге в Москве, зависит от политических обстоятельств, и в нынешних условиях обвиняемому не стоит ждать снисхождения от суда, считает юрист Тимофей Широков. Пристальное внимание к делу Джумаева может принести как свои плюсы, таки минусы при вынесении приговора, указала председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Как писал "Кавказский узел", этнический чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев на акции в поддержку оппозиционера Навального в Москве 23 января вступил в противоборство с силовиками. Джумаеву удалось скрыться, а видео инцидента вызвало широкий общественный резонанс. Джумаев был задержан в Псковской области и арестован до 23 марта, ему предъявлено обвинение в применении насилия к представителям власти. 9 февраля зампред ОНК Богдан Эберт сообщил, что Джумаев переведен в медсанчасть СИЗО в связи с подозрением на коронавирус. Мосгорсуд планирует рассмотреть апелляцию на арест Джумаева 15 февраля.

Резонанс вокруг истории с Сайд-Мухаммадом Джумаевым вызван тем, что он стал первым за многие годы чеченцем, выступившим на стороне оппозиции, указали чеченский блогер Муса Ломаев и правозащитник Оюб Титиев. Джумаев может избежать реального лишения свободы за драку с силовиками, если признает вину, предположили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Жалоба на меру пресечения Джумаеву может быть рассмотрена без присутствия самого обвиняемого из-за его госпитализации, сказал корреспонденту "Кавказского узла" не зависимый от данного дела адвокат Калой Ахильгов. "Вероятнее всего, (рассмотрение жалобы) пройдет без его участия, потому что, с точки зрения закона, держать Джумаева дольше установленного судом срока нельзя. С другой стороны, не рассмотреть ходатайство тоже нельзя. Верховный суд определил еще в период пандемии, что при определенных условиях можно рассматривать (жалобу) без участия обвиняемого», - сказал он.

Адвокат не исключил, что может быть организована видеоконференцсвязь с Джумаевым из больницы. "Если организуют из больницы видеосвязь, то он сможет участвовать [...] но могут (рассмотреть жалобу) и без его участия. Вряд ли (заседание суда) отложат», - пояснил Ахильгов.

По его мнению, политической напряжённости вокруг дела Джумаева нет. "Напряженность уже спала. [Отсутствие Джумаева на заседании] никак не повлияет [на напряжённость вокруг дела]", - сказал адвокат.

Адвокат Тимофей Широков, не участвующий в этом деле, также считает, что присутствие Джумаева на рассмотрении апелляционной жалобы не является обязательным. "Если бы суд был по существу дела — это другое. А так могут и через видеосвязь обеспечить его участие. Но если условий нет для неё, то предоставят справку о невозможности участия Джумаева. Даже если адвокаты будут возражать, суд все равно проведет заседание заочно. Заявят, что защита обеспечена, представительство интересов обеспечено, значит, можно проводить. Я думаю, никто не будет откладывать. Потому что такие ситуации сплошь и рядом возникали после начала пандемии", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат считает, что резонанс вокруг дела Джумаева не столь велик. "Я не думаю, что [дело] будут как-то выделять в ряду прочих [...] Единственное, что его выделяет - это то, что он чеченец", - отметил Широков.

По его мнению, следствие по делу будет продолжаться еще некоторое время, а суды по избранию меры пресечения сами по себе не привлекают много внимания.

Затягивание следствия по делу Джумаева возможно, и это не пойдет ему на пользу, считает адвокат. «В период карантина появилась такая проблема - растягивание срока предварительного следствия. Допустим, нужно допросить обвиняемого, свидетеля, провести какие-то иные следственные действия, а из-за карантина или чьей-то болезни такой возможности нет. Тогда сроки затягиваются. Дело, которое раньше направлялось в течение нескольких месяцев в суд, теперь может год продолжаться», - пояснил Широков.

Адвокат не исключил, что власти могут следить за ходом дела, поэтому приговор Джумаеву будет обусловлен различными политическими обстоятельствами. "Не буду утверждать, что есть прямые инструкции. Но судьи сами ориентируется в общем настрое и в том, что от них ждут. В данном случае особого снисхождения ждать не приходится", - сказал Широков.

Он отметил, что изменений следует ожидать, если по каким-то причинам "на федеральных каналах Джумаев сделается из злодея, к примеру, жертвой". "А пока [...] какого-то снисхождения ждать не приходится. К сожалению, у нас независимости судов нет», - резюмировал адвокат.

Председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина предположила, что пристальное внимание к делу Джумаева может иметь как свои плюсы, таки минусы.

«К нему приковано внимание [...] Это внимание на сегодняшний день может рассматриваться властью. Мы понимаем, что Оюб Титиев получил срок гораздо меньший, чем мог бы получить, благодаря тому, что внимание к нему было (приковано) очень активное и на очень высоком уровне", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В марте 2019 глава грозненского представительства "Мемориала" Оюб Титиев был осужден на четыре года заключения по обвинению в хранении наркотиков. Был досрочно освобожден 21 июня 2019 года. По словам правозащитника, наркотики ему подбросили.

При этом в деле Титиева была "фальсификация совершенно очевидная", считает Ганнушкина. В деле Джумаева "нет никакой фальсификации, он действительно дрался с ОМОНом" и "все зависит от того, как это будет рассмотрено», отметила она.

Ганнушкина затруднилась сказать, стоит ли Джумаеву ожидать снисхождения в суде.

Он также отметила, что представители Кадырова уже высказывались о Джумаеве, и, соответственно, нельзя говорить, что они дистанцировались. "Они предложили Джумаеву объяснить свое поведение непониманием [...] Значит, они не дистанцировались", - сказала она.

Чеченские власти отреагировали на инцидент с Джумаевым еще до его задержания. Советник Кадырова Адам Делимханов предложил Джумаеву отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава республики поможет ему решить проблемы с законом. После того, как Джумаев не откликнулся на предложение советника Кадырова, спикер регионального парламента Магомед Даудов назвал активиста провокатором и вызвал к себе родственников Джумаева по отцу, проживающих в Чечне. Они пояснили, что не общаются с Сайд-Мухаммадом Джумаевым, но взяли на себя ответственность за поступок молодого человека. При этом многие читатели чеченских пабликов в соцсетях сочувствуют Джумаеву и восхищаются его храбростью.

Ганнушкина считает, что власти Чечни хотят продемонстрировать таким образом свои большие возможности, а также показать Москве "свою постоянную во всем лояльность". При этом желание деятелей из Чечни показать себя может не понравиться в Москве, считает Ганнушкина. «Это в какой-то мере обычная для них реклама, они любят быть на виду [...] Но [вопрос с том], захочет ли кремлевская власть поддержать эту позицию кадыровцев», - подытожила Ганнушкина.

На видео с Джумаевым, записанном на акции протеста, его друг рассказывает, что на улицы он выходит не столько за Навального, сколько за изменение ситуации в стране. Почему ранее никому неизвестный студент привлек внимание ближайших соратников Рамзана Кадырова, что стоит за предложением публично отречься от поддержки Алексея Навального – в справке "Кавказского узла" "Казус Джумаева: между Кадыровым и Навальным".