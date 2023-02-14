Джумаев второй раз за месяц помещен в ШИЗО

14 февраля 2023, 09:27

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Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, приговоренный к пяти годам заключения за насилие в отношении силовиков, второй раз за месяц помещен в штрафной изолятор.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 января стало известно, что уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, приговоренный к пяти годам заключения за насилие в отношении силовиков, переведен в штрафной изолятор (ШИЗО). Его родственники высказали мнение, что эту меру Джумаеву сотрудники колонии применили специально, чтобы сорвать свидание с матерью.

На видео, опубликованном в конце января 2021 года в соцсетях, Микаил Мархиев, больше известный под своим прошлым именем Сайд-Мухаммад Джумаев, отбивается от дубинок силовиков. Сама драка заняла всего 20 секунд, она началась с того, что Джумаев бросился на группу силовиков, которые шли разгонять протестующих. Под ударами силовиков он сначала отступал к митингующим, защищаясь руками и один раз замахнувшись ногой. Затем его сбили на асфальт, и Джумаев скрылся в толпе. По версии обвинения, Джумаев на митинге за Навального* нанес множество ударов двум омоновцам и полицейскому. Следком вменил ему применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Джумаеву после выхода из ШИЗО удалось встретиться со своей матерью, сообщила его тетя 13 февраля на своей странице в Instagram*. "После свидания с мамой на выходе из комнаты свиданий его уже ждала дисциплинарная комиссия в колонии, которая дала ему 10 суток ШИЗО (я так понимаю, за свидание с мамой, другой причины нет, ведь он не успел ничего нарушить)" – написала родственница.

По ее словам, эта же комиссия решила перевести Джумаева на строгие условия содержания (СУС) сразу по выходу из ШИЗО. "Пребывание на СУС исключает возможность условно-досрочного освобождения. Там ему быть ещё 2,5 года. Как нам сказали знающие люди, ему приписали 106-ю статью (отказ от уборки помещения), но основной повод – он политзаключенный, а это хуже, чем убить человека или украсть миллиарды из бюджета", – считает тетя Джумаева.

"Кавказский узел" также писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров 2 февраля 2022 года обрушился на Джумаева с резкой критикой, заявив, что тот навредил народу Чечни и поступил не по-мужски, скрываясь от силовиков после акции. Чеченские власти стараются опорочить Джумаева, потому что он не пошел на сделку с ними, указал адвокат Заурбек Садаханов. Смелость Джумаева оценили и кавказцы, и русские, а власти Чечни не терпят конкурентов, указали президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и блогер Тумсо Абдурахманов. Попытки дискредитировать Джумаева не добавят Кадырову популярности, уверена правозащитница Светлана Ганнушкина**.

Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов"

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* Алексей Навальный — организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального* признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

** включена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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