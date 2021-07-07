Защита Джумаева указала на ошибку следствия по его делу

07 июля 2021, 16:04

Прения сторон по делу Сайд-Мухаммада Джумаева, обвиняемого в применения насилия к силовикам, отложены до 18 августа. Мать Джумаева не смогла добиться свидания с ним и не была допущена на заседание суда. На этапе предварительного следствия по делу Джумаева допущена большая ошибка в юридической оценке его действий, указала защита.

"Кавказский узел" сообщал, что 29 мая гособвинитель предложил приговорить уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева к пяти годам колонии общего режима. Суд решил возобновить следствие для уточнения обстоятельств дела. Следующее заседание назначено на 6 июля. Адвокат Джумаева Мурад Мусаев счел, что заключение Сайд-Мухаммаду грозит в том случае, если власти хотят отомстить ему за участие в протестной акции.

Живущий в Москве этнический чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев обвиняется в том, что 23 января вступил в противоборство с силовиками на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Защита Джумаева добивалась прекращения уголовного дела с судебным штрафом, однако суд отказался это сделать.

Рассмотрение дела Сайд-Мухаммада Джумаева отложено до 18 августа, сообщила его тетя, которая ведет аккаунт в Instagram larisa_liza_.

Тверской суд Москвы 18 августа проведет прения сторон. "Заседание отложили на 18 августа 2021 года в 16:00 для предоставления сторонам возможности подготовиться к прениям сторон", - сообщило 6 июля РАПСИ со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Защита выступила против трех эпизодов обвинения, указал адвокат Джумаева Александр Гофштейн."Позиция защиты заключалась в том, что тем действиям, которые признает Джумаев, дана неверная юридическая оценка. Они излишне квалифицированы по совокупности статей, так у него появилось три эпизода. По нашему мнению, действия, которые он признает, подлежат квалификации одной статьей 318 и поэтому не должен применяться принцип сложения наказаний, потому что не с чем складывать", - привело 6 июля его слова "Эхо Москвы".

"Надежда на справедливость есть всегда. Есть она и сейчас", - сказал адвокат Джумаева Мурад Мусаев после выхода из зала суда, следует из видеоролика RusNews, опубликованного в Instagram тети Джумаева.

"Для нас совершенно очевидно, что речь идет об одном деянии. Это не три разных деяния с точки зрения уголовного права. Мы считаем это большой ошибкой предварительного следствия, что выделены так называемые три эпизода. (...) Есть обширная судебная практика - бывают два или три потерпевших по статьям о применении насилия к представителю власти, даже несколько десятков потерпевших. При этом вменяется одно деяние. Мы не видим причин для того, чтобы делать исключения для Джумаева", - указал адвокат в видеоролике. По инициативе суда дело будет рассматриваться в открытом порядке, добавил Мурад Мусаев

Родные не смогли добиться свидания, рассказала его мать. "Свидания добиться очень тяжело, практически невозможно. У меня надежда была, что я его сегодня увижу на заседании, но, к сожалению, даже маму не пустили", - приводятся ее слова в видео.

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