Близкие Джумаева попросили поддержать его в преддверии суда

16 мая 2021, 13:17

В преддверии назначенного на 17 мая суда над Сайд-Мухаммадом Джумаевым его близкие призвали пользователей Instagram поддержать его и выразили надежду на скорое вынесение приговора.

Как сообщал "Кавказский узел", этнический чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев 23 января на акции в поддержку Алексея Навального в Москве вступил в противоборство с силовиками. Джумаеву удалось скрыться, но он был задержан и арестован в Псковской области. Согласно обвинительному заключению, Джумаев на митинге за Навального нанес множество ударов двум сотрудникам ОМОНа и полицейскому. 25 марта дело Джумаева поступило в Тверской райсуд Москвы. По части 1 статьи 318 УК России Джумаеву грозит до пяти лет заключения. В случае непризнания вины он может получить реальный срок, спрогнозировали юристы.

Широкий общественный резонанс вокруг истории с Сайд-Мухаммадом Джумаевым вызван тем, что он стал первым за многие годы чеченцем, выступившим на стороне оппозиции, указали чеченский блогер Муса Ломаев и правозащитник Оюб Титиев. Джумаев участием в акции в Москве показал федеральным властям, что возможности Кадырова по контролю за уроженцами Чечни преувеличены, отметил правозащитник Руслан Кутаев.

Тетя Сайд-Мухаммеда Джумаева сообщила, что заседание суда назначено на 17 мая. "На нем будет поставлена точка (мы на это надеемся). Поддержите Сайд-Мухамада и делайте дуа (то есть совершайте молитвы. - Прим. "Кавказского узла") за него", - написала родственница Джумаева вечером 15 мая на своей странице larisa_liza_ в Instagram.

Пользователи соцсети выразили свою поддержку. "Его освободят, и он вернется домой. Мы все этого очень ждем. Естественно, молим об этом Всевышнего", - написала mali.ga32. Этот комментарий собрал 42 "лайка".

"Очень болит душа за Саида! <...> Господь Милостивый и Всемогущий! Не допусти чтобы такой замечательный, достойный, с высокими духовными ценностями и жизненными принципами молодой человек был осужден", - написала natmclain2000, собрав 25 "лайков".

Авторы комментариев высказались за оправдательный приговор. "Тюрьма - не для него. Он не преступник", - добавил m____r___72. "Этого мальчика не за что сажать", - заявила alfer_mila.

К 13.17 16 мая эта публикация собрала 8098 просмотров, 1541 "лайк" и 187 комментариев. У страницы 10,2 тысячи подписчиков.

На сайте Тверского райсуда, по состоянию на 13.17 мск 16 мая, отсутствует информация о дате заседания по делу Джумаева. Напомнис, что, по словам представителя суда, ни журналисты, ни другие люди, не являющиеся участниками процесса, не будут допускаться на заседания по существу дела.

27 января на сайт Change.org была загружена петиция "Свободу Саиду Джумаеву!". К 13.17 мск 16 мая она собрала 29 803 подписи. За последние два месяца, с 17 марта, было собрано лишь 214 подписей.

Ранее советник Рамзана Кадырова Адам Делимханов предложил Джумаеву отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава Чечни поможет ему решить проблемы с законом. После того как Джумаев проигнорировал это предложение, спикер чеченского парламента Магомед Даудов назвал активиста провокатором и вызвал к себе родственников Джумаева по отцу, проживающих в Чечне. Те пояснили, что не общаются с Сайд-Мухаммадом Джумаевым, но взяли на себя ответственность за поступок молодого человека, говорится в справке "Кавказского узла" "Казус Джумаева: между Кадыровым и Навальным".