"Коммерсант" обнародовал подробности спецоперации в Катар-Юрте

21 января 2021, 21:12

Чеченские силовики нашли тайное укрытие Аслана Бютукаева, наблюдая за его родовым селом Катар-Юрт, сообщается в публикации "Коммерсанта". Источники в силовых структурах рассказали, что боевики пытались вырваться из окружения.

Как сообщал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 20 января заявил об убийстве в Катар-Юрте группы боевиков во главе с Асланом Бютукаевым. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что всего в спецоперации убиты пять боевиков, тогда как глава Чечни сообщил о шести. Спецоперацию провели бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова. По данным чеченских властей, в перестрелке получили легкие ранения пять сотрудников правоохранительных органов.

По мнению Рамзана Кадырова, с вооруженным подпольем в Чечне покончено. Говорить об окончании вооруженных конфликтов в Чечне после убийства в Катар-Юрте группы боевиков во главе с Асланом Бютукаевым рано, так как в республике подрастает молодое поколение, недовольное политикой властей, заявили опрошенные "Кавказском узлом" политолог, ветеран спецслужб и правозащитник.

Бой произошел в пойме реки Нетхой — примерно в двух километрах от селения Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района Чечни. Силовики давно следили за этим Катыр-Юртом, поскольку это родовое село Аслана Бютукаева, а значит, он мог рассчитывать на помощь земляков или родных, говорится в материале Николая Краснова и Николая Сергеева "Покойся с амиром", опубликованном сегодня "Коммерсантом".

По словам источника в силовых структурах, на след Бютукаева правоохранители напали после убийства на окраине Катыр-Юрта Казбека Байдулаева. На нем был пояс смертника и рюкзак с едой — сушеным мясом, бараньим курдюком и чесноком. Силовики рассудили, что эти продукты, удобные для приготовления пищи в походных условиях, Байдулаев нес на базу боевиков.

Рамзан Кадыров объявил об убийстве Казбека Байдулаева по итогам спецоперации 16 декабря 2020 года. В ответ на предложение сдаться он попытался бросить гранату и был убит ответным огнем, утверждают силовики. При этом имя Казбека Байдулаева уже называлось среди убитых после спецоперации 11 октября 2020 года, наряду с предполагаемым боевиком Рустамом Борчашвили. Следствие тогда сообщало, что эти два человека были убиты в ходе перестрелки с силовиками в Серноводском районе недалеко от границы с Сунженским районом Ингушетии. Опрошенные "Кавказским узлом" специалисты поставили под сомнение данные о спецоперациях в Чечне и указали, что силовики должны объяснить ошибку при опознании Казбека Байдулаева.

Во время очередного рейда силовики обнаружили следы, ведущие к небольшому холмику. Так был найден вход, ведущий в блиндаж. Когда силовики попытались заблокировать это место, в них полетели гранаты. Люди, находившиеся в укрытии, попытались вырваться из окружения, прикрывая друг друга огнем из автоматов.

Пять из них были убиты ответным огнем, а шестой совершил самоподрыв, говорится в публикации со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Телекомпания "Грозный" опубликовала видео перестрелки силовиков с предполагаемыми боевиками на окраине Катар-Юрта. На видео силовики, в частности, стреляют в дымящееся отверстие в холме.

Всего в ходе спецопераций против группы под руководством Бютукаева были убиты 16 человек, в том числе боевики, прибывшие с Украины, утверждает Национальный антитеррористический комитет.

"После нейтрализации Бютукаева и остатков его банды розыск находящихся на нелегальном положении бандитов будет продолжен вплоть до полного устранения террористической угрозы на Северном Кавказе", - говорится в публикации на сайте ведомства от 20 января.

Бютукаев причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году и атаке чеченских боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года и находится в федеральном розыске, в санкционных списках США и Евросоюза, говорится в биографической справке о нем, подготовленной "Кавказским узлом".

Перестрелка в Катар-Юрте стала четвертым вооруженным инцидентом в Чечне за два месяца. Информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах "Кавказский узел" публикует в специальной хронике.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.