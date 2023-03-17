Кадыров посулил награду за казнь участников видео о сожжении страницы Корана

17 марта 2023, 19:55

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Глава Чечни пообещал заплатить 5 миллионов рублей за "ликвидацию" участников видеозаписи, на которой страница из Корана использовалась для розжига костра, и 10 миллионов за взятие в плен. После возмущения Кадырова ролик был удален из аккаунта в TikTok.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров выступил с угрозами в адрес людей в украинской военной форме, которые на видео сожгли в костре страницу из Корана. Пользователи TikTok сочли это видео постановочным, указав на неестественный тон голоса, использование русских слов в украинской речи и отсутствие лиц в кадре.

Рамзан Кадыров опубликовал 16 марта в своем Telegram-канале ролик из TikTok, на котором показано, как некие люди в военной форме, похожей на форму ВСУ, вырывают страницу из Корана, чтобы распалить костер. Человек, который снимает видео, подходит к месту для костра, у которого сидят два человека, чьи лица в кадре не видны. Мужчина за кадром говорит на ломаном украинском языке, с сильным акцентом, перемежая украинские слова с русскими. Он спрашивает мужчин у костра: "Хлопцi, не можете розпалити костор?" (по-украински "костер" - "багаття". - Прим. "Кавказского узла"). После этого он отдает им пакет книг для растопки, и одной из книг в пакете оказывается Коран. Авторы ролика, описывая книгу, используют оскорбительные сравнения. Затем с использованием ненормативной лексики сидящий у костра мужчина вырывает страницу из Корана и кладет ее на место для костра. Кадыров, комментируя это видео, гневно заявил, что никому не дозволено "безнаказанно глумиться над Священным Кораном", и пообещал, что на их головы обрушится кара. "Я не пожалею никаких сил и средств, чтобы вас найти и наказать!" - написал он.

Кадыров объявил награду за "ликвидацию" тех, кто сжег страницу из Корана на опубликованном в TikTok видеоролике. "Объявляю награду в 5 млн рублей. За взятие живым - в два раза больше - 10 млн рублей", - написал он сегодня в своем Telegram-канале. Он пояснил, что не важно, когда это случится - "сегодня, завтра, через год" и кто это сделает - группа бойцов или одиночка.

Ролик о сожжении Корана, который возмутил Кадырова, был опубликован 15 марта в TikTok-аккаунте пользователя partic55. Всего к 22.30 16 марта на этом канале были размещены семь видеороликов, первый из которых опубликован 14 марта. По данным на 19.30 мск 17 марта ролика о сожжении Корана нет в списке клипов, также не появилось и новых видеороликов.

Остальные видео, размещенные на канале, не связаны с темой ислама. Так, на последнем видео, которое опубликовано 16 марта, человек в военной форме на русском языке разговаривает с кошкой, которая сидит в открытой машине на фоне звучащей стрельбы. Еще на одном видео по дороге едет военная техника. Один из роликов посвящен военному госпиталю, в этом видео, единственном из всех имеющихся, на видео видны лица людей, которые находятся внутри машины с военным госпиталем. Также у этого видео озвучка на английском языке. Еще один ролик посвящен стрельбе из орудия. На записи видны двое мужчин, один из которых на русском языке кричит: "Заряжай", другой ему в ответ: "Выстрел". Лица военных на записи скрыты балаклавами. Куда они стреляют, на записи не показано. При этом на ролик наложен символ флага Украины. Еще один ролик показывает танец человека в военной форме на легковой машине с разбитым задним стеклом. Ко всем роликам составлено описание на английском языке.

Пользователи TikTok отреагировали на удаление видео, оставив комментарии к последнему на сегодняшний день видеоролику.

"А де відос з "косторОм"? ехххх" (А где видео с "костром"? Эх), - спросил пользователь abrielka. "А что видео удалил с Кораном? Провокация не прошла?" - поинтересовался пользователь SELVAGGIA.

Глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев заявил, что распространенный в социальных сетях видеоролик, в котором глумятся над Кораном - "провокация российских спецслужб", - следует из видео в YouTube-канале Закаева от 16 марта.

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