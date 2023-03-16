16 марта 2023, 22:50
Кадыров озвучил угрозы участникам видео о сожжении военными Корана
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Глава Чечни выступил с угрозами в адрес людей в украинской военной форме, которые на видео сожгли в костре страницу из Корана. Пользователи TikTok сочли это видео постановочным, указав на неестественный тон голоса, использование русских слов в украинской речи и отсутствие лиц в кадре.
Как писал "Кавказский узел", 22 января Рамзан Кадыров резко раскритиковал лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января у посольства Турции в Стокгольме сжег Коран. Аналогичная акция с сожжением Корана прошла и в Дании. Глава Чечни предположил, что за перформансом Палудана стоят "политические силы", и заявил, что все причастные к этой акции навлекли на себя вечное проклятие. Кадыров пригрозил Палудану "карой", отметив, что организатор сожжения Корана, посвятивший акцию сожжения Корана в Дании главе Чечни, позволил себе "непростительный поступок". 2 февраля Кадыров разместил видео с массовым участием детей, высказывающихся в защиту Корана в ответ на акции с сожжением этой книги в Дании и Швеции.
Рамзан Кадыров опубликовал сегодня в своем Telegram-канале ролик из TikTok, на котором показано, как некие люди в военной форме, похожей на форму ВСУ, вырывают страницу из Корана, чтобы распалить костер. Человек, который снимает видео, подходит к месту для костра, у которого сидят два человека, чьи лица в кадре не видны. Мужчина за кадром говорит на ломаном украинском языке, с сильным акцентом и перемежая украинские слова с русскими. Он спрашивает мужчин у костра: "Хлопцi, не можете розпалити костор?" (по-украински "костер" - "багаття". - Прим. "Кавказского узла"). После этого он отдает им пакет книг для растопки, и одной из книг в пакете оказывается Коран. Авторы ролика, описывая книгу, используют оскорбительные сравнения. Затем с использованием ненормативной лексики сидящий у костра мужчина вырывает страницу из Корана и кладет ее в место для костра.
Кадыров, комментируя это видео гневно заявил, что никому не дозволено "безнаказанно глумиться над Священным Кораном", и пообещал, что на их головы обрушится кара. "Посмотрел бы я, как вы осмелитесь дотронуться до Священного Корана, будь в зоне досягаемости до вас хоть один чеченец или мусульманин. Вы бы не посмели пойти на этот кощунственный акт, если бы подобный подход к чужой нации, культуре, религии не был бы вашей государственной идеологией", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава Чечни сопроводил репост видеоролика текстом, в котором разразился угрозами в адрес тех, кто надругался над Кораном. "Вам недолго осталось терпеть холод. Очень скоро вы сможете согреться в адском огне. Я не пожалею никаких сил и средств, чтобы вас найти и наказать!", - угрожает Кадыров.
Публикация Кадырова набрала к 22:30 764 комментария. Авторы комментариев на русском языке преимущественно поддержали высказанную Кадыровым позицию.
Ролик о сожжении Корана, который перепостил сегодня Кадыров, опубликован 15 марта в TikTok-аккаунте пользователя partic55. Всего на этом канале размещены семь видеороликов, первый из которых опубликован 14 марта. К 22:30 мск на этом канале ролик набрал 4732 просмотра и 326 комментариев.
Пользователи TikTok, посмотревшие это видео, указали, что постановочность ролика в первую очередь выдает акцент и плохое знание говорящими украинского языка. "Костор"…. Актёры плохо подготовились, русские актёры", написал пользователь SV_ua. "Фейк не удался", - сыронизировала Haталья. "Это фальшивка, даже для тех, кто не понимает по акценту – на заднем фоне слышно проезжающую фуру по трассе. Реально, фуры на фронте?", - указал пользователь Beka. "Тяжело россиянам говорить на украинском, конечно. Хоть бы нормальные фейки снимали, а не это кино", - написал пользователь Ти *). "С первой фразы сразу понятно, что это не украинцы. И второй ему сразу: "Ну ШОООО нашОв"? Постарались русские найти украинские слова", - написала Оксана Лозенко."Русский акцент почти не слышно. Еще есть время "Оскар" получить", - сыронизировала Alexandra Shevchenko.
Этот же ролик разместила в своем TikTok-аккаунте пользователь anastasia_russia74, опубликовав перед ним и другой ролик, на котором мужчины в военной форме, смеясь и активно употребляя ненормативную лексику, нарезают сало на Коране.
Авторы комментариев к этим видео обратили внимание на то, что все участники роликов старательно не показывают свои лица.
"Костёр который разжигал, знал, что постановочное видео. Не откликнулся и лица не показал. Плохая затея", - подчеркнул nurlan20218. "Лиц нету, это подстава", согласился с ним evrikvgcq5w. "Видео явная постанова, причём плохо сыгранная. Сидят и смотрят на дрова, боясь повернуться и показать лицо", - указал Almx.
Также пользователи указали на плохое произношение украинских слов их подмену русскими. "Аж слух режет от того, как они коверкают украинскую мову, кАстОр вместо "багаття", гАрыт вместо "палае". Это постанова РФ 100%", - написал ksv. "Это точно провокации", - согласился Шварц.
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Автор: "Кавказский узел"