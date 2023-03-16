Кадыров озвучил угрозы участникам видео о сожжении военными Корана

16 марта 2023, 22:50

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Глава Чечни выступил с угрозами в адрес людей в украинской военной форме, которые на видео сожгли в костре страницу из Корана. Пользователи TikTok сочли это видео постановочным, указав на неестественный тон голоса, использование русских слов в украинской речи и отсутствие лиц в кадре.

Как писал "Кавказский узел", 22 января Рамзан Кадыров резко раскритиковал лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января у посольства Турции в Стокгольме сжег Коран. Аналогичная акция с сожжением Корана прошла и в Дании. Глава Чечни предположил, что за перформансом Палудана стоят "политические силы", и заявил, что все причастные к этой акции навлекли на себя вечное проклятие. Кадыров пригрозил Палудану "карой", отметив, что организатор сожжения Корана, посвятивший акцию сожжения Корана в Дании главе Чечни, позволил себе "непростительный поступок". 2 февраля Кадыров разместил видео с массовым участием детей, высказывающихся в защиту Корана в ответ на акции с сожжением этой книги в Дании и Швеции.

Рамзан Кадыров опубликовал сегодня в своем Telegram-канале ролик из TikTok, на котором показано, как некие люди в военной форме, похожей на форму ВСУ, вырывают страницу из Корана, чтобы распалить костер. Человек, который снимает видео, подходит к месту для костра, у которого сидят два человека, чьи лица в кадре не видны. Мужчина за кадром говорит на ломаном украинском языке, с сильным акцентом и перемежая украинские слова с русскими. Он спрашивает мужчин у костра: "Хлопцi, не можете розпалити костор?" (по-украински "костер" - "багаття". - Прим. "Кавказского узла"). После этого он отдает им пакет книг для растопки, и одной из книг в пакете оказывается Коран. Авторы ролика, описывая книгу, используют оскорбительные сравнения. Затем с использованием ненормативной лексики сидящий у костра мужчина вырывает страницу из Корана и кладет ее в место для костра.

Кадыров, комментируя это видео гневно заявил, что никому не дозволено "безнаказанно глумиться над Священным Кораном", и пообещал, что на их головы обрушится кара. "Посмотрел бы я, как вы осмелитесь дотронуться до Священного Корана, будь в зоне досягаемости до вас хоть один чеченец или мусульманин. Вы бы не посмели пойти на этот кощунственный акт, если бы подобный подход к чужой нации, культуре, религии не был бы вашей государственной идеологией", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава Чечни сопроводил репост видеоролика текстом, в котором разразился угрозами в адрес тех, кто надругался над Кораном. "Вам недолго осталось терпеть холод. Очень скоро вы сможете согреться в адском огне. Я не пожалею никаких сил и средств, чтобы вас найти и наказать!", - угрожает Кадыров.

Публикация Кадырова набрала к 22:30 764 комментария. Авторы комментариев на русском языке преимущественно поддержали высказанную Кадыровым позицию.

Ролик о сожжении Корана, который перепостил сегодня Кадыров, опубликован 15 марта в TikTok-аккаунте пользователя partic55. Всего на этом канале размещены семь видеороликов, первый из которых опубликован 14 марта. К 22:30 мск на этом канале ролик набрал 4732 просмотра и 326 комментариев.

Пользователи TikTok, посмотревшие это видео, указали, что постановочность ролика в первую очередь выдает акцент и плохое знание говорящими украинского языка. "Костор"…. Актёры плохо подготовились, русские актёры", написал пользователь SV_ua. "Фейк не удался", - сыронизировала Haталья. "Это фальшивка, даже для тех, кто не понимает по акценту – на заднем фоне слышно проезжающую фуру по трассе. Реально, фуры на фронте?", - указал пользователь Beka. "Тяжело россиянам говорить на украинском, конечно. Хоть бы нормальные фейки снимали, а не это кино", - написал пользователь Ти *). "С первой фразы сразу понятно, что это не украинцы. И второй ему сразу: "Ну ШОООО нашОв"? Постарались русские найти украинские слова", - написала Оксана Лозенко."Русский акцент почти не слышно. Еще есть время "Оскар" получить", - сыронизировала Alexandra Shevchenko.

"Костёр который разжигал, знал, что постановочное видео. Не откликнулся и лица не показал. Плохая затея", - подчеркнул nurlan20218. "Лиц нету, это подстава", согласился с ним evrikvgcq5w. "Видео явная постанова, причём плохо сыгранная. Сидят и смотрят на дрова, боясь повернуться и показать лицо", - указал Almx.