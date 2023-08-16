Никита Журавель в зале суад. Фото: телеграм-канал Следственный комитет РФ

16 августа 2023, 16:31

Солтаев отчитался о проверке жалобы Журавеля на избиение сыном Кадырова

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Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев отчитался о встрече с Никитой Журавелем после его жалобы на избиение сыном Кадырова и заявил о необходимости привлечь следственные органы к проверке.

Как писал "Кавказский узел", омбудсмен России Татьяна Москалькова сообщила сегодня, что Никита Журавель, арестованный по делу о сожжении Корана, заявил об избиении сыном главы Чечни в грозненском изоляторе, и попросила уполномоченного по правам человека в Чечне провести проверку. 15 августа об инциденте сообщили провластные чеченские Instagram*-паблики

20 мая в Волгограде был задержан местный житель Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Глава СКР распорядился передать дело Журавеля в Чечню, объяснив это обращениями жителей Чечни, попросивших признать их потерпевшей стороной. 22 мая Журавель был арестован в Волгограде, а 27 мая доставлен в СИЗО Грозного. Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

В Чечне будет организована проверка после жалобы задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиты Журавеля на то, что его в грозненском СИЗО избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев. Омбудсмен сослался на заявление Журавеля, в котором тот, со слов Солтаева, сообщил, что во время встречи с Кадыровым "принес свои извинения в том, что совершил преступление против мусульман", и "искренне раскаялся в совершенном преступлении". Журавель, по словам Солтаева, сообщил, что был избит сыном Кадырова, с ударами "по туловищу и ногам" уже после ухода Рамзана Кадырова, сообщило сегодня РИА “Новости”.

"Распространяется активно информация, что якобы в СИЗО Чеченской Республики избит Никита Журавель, это тот, кто сжег Коран. На мое имя поступило обращение. Также мне поручил уполномоченный по правам человека России проверить данную информацию. Я сегодня выехал, непосредственно пообщался с Никитой Журавелем по данному вопросу", - приводятся слова Солтаева в публикации агентства.

По словам Солтаева, Журавель рассказал ему, что при личной встрече с Кадыровым, когда тот вышел, его избил сын главы Чечни. "Якобы бил по рукам, по ногам. И непосредственно в общении он <Журавель> передал свое обращение, заявление на имя уполномоченного по правам человека РФ Москальковой", - заявил Солтаев.

Он отметил, что расследование должны вести следственные органы. "Я думаю, органы будут заниматься, далее уже будет непосредственно работа МВД, конкретно следственных органов", - добавил он.

На своей странице во "ВКонтакте" и в своем Telegram-канале Мансур Солтаев по состоянию на 16.24 мск не прокомментировал жалобу Журавеля. Рамзан Кадыров к этому времени также не отреагировал в своем Telegram-канале на информацию об избиении Журавеля.

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Примечание:

"Москалькова поверила данным чеченских властей о Тарамовой", "Омбудсмен устранилась от расследования внесудебных казней в Чечне", "Угрозы Кадырова сжигателям Корана напомнили пользователям соцсети о бессудных казнях".

Автор: "Кавказский узел"

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