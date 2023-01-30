30 января 2023, 07:59

Жительница Краснодара Овчинникова отпущена из полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики отпустили после задержания жительницу Краснодара Олесю Овчинникову домой к несовершеннолетнему ребенку. На нее составлен протокол после того, как она с супругом обсуждала в ресторане специальную военную операцию.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что в одном из рестораном Краснодара силовики задержали супругов Олесю и Ивана Овчинниковых за пацифистские разговоры. Их отвезли в отдел полиции.

Олеся Овчинникова рассказала, что силовики в отделе полиции составили на нее протокол о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП), после чего ее отпустили домой. Суд по делу назначен на 08.00 мск, передало сегодня "ОВД-Инфо"*.

У Овчинниковых дома остался девятилетний ребенок, по словам Олеси Овчинниковой, силовики пояснили, что супруги были задержаны за критику спецоперации, сообщил Telegram-канал "RusNews".

Часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" предусматривает до 15 суток ареста.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Кубани оштрафован за пацифистский комментарий", "Владимир Атаманчук выписан из больницы", "Жительница Шахт оштрафована за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

30 января 2023, 08:48

  • Контрактник из Урюпинска погиб на Украине

    Военнослужащий-контрактник Евгений Хицов погиб на Украине, сообщили власти Урюпинска. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 215 военных из Волгоградской области.

30 января 2023, 07:01

  • Супруги задержаны в Краснодаре за пацифистские разговоры

    Олеся и Иван Овчинниковы задержаны в краснодарском ресторане после того, как кто-то из посетителей вызвал силовиков из-за пацифистских разговоров супругов. На Овчинниковых составлены протоколы о мелком хулиганстве, они оставлены в отделе до суда.

30 января 2023, 06:16

30 января 2023, 05:29

  • Жители Нагорного Карабаха рассказали о проблемах жизни в блокаде

    Несмотря на возобновление подачи газа давление в трубах очень низкое и согреть воду и приготовить пищу очень сложно, рассказали жители непризнанной республики. В городах дефицит овощей и фруктов, в магазинах по прежнему отсутствуют товары бытовой химии и средства гигиены.

30 января 2023, 04:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи