Жительница Краснодара Овчинникова отпущена из полиции

30 января 2023, 07:59

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Силовики отпустили после задержания жительницу Краснодара Олесю Овчинникову домой к несовершеннолетнему ребенку. На нее составлен протокол после того, как она с супругом обсуждала в ресторане специальную военную операцию.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что в одном из рестораном Краснодара силовики задержали супругов Олесю и Ивана Овчинниковых за пацифистские разговоры. Их отвезли в отдел полиции.

Олеся Овчинникова рассказала, что силовики в отделе полиции составили на нее протокол о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП), после чего ее отпустили домой. Суд по делу назначен на 08.00 мск, передало сегодня "ОВД-Инфо"*.

У Овчинниковых дома остался девятилетний ребенок, по словам Олеси Овчинниковой, силовики пояснили, что супруги были задержаны за критику спецоперации, сообщил Telegram-канал "RusNews".

Часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" предусматривает до 15 суток ареста.

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