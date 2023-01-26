Житель Сочи обвинен в дискредитации армии

26 января 2023, 06:58

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В Адлерский суд Сочи поступило дело Ильгиза Искандарова, обвиненного по административной статье о дискредитации российских вооруженных сил.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

На дело Ильгиза Искандарова в картотеке Адлерского районного суда Сочи 25 января обратило внимание издание "Кавказ. Реалии"*.

Протокол Искандарова по "дискредитационной" статье был передан судье 24 января, следует из картотеки, подробности дела в ней не приводятся. 25 января информация была обновлена сведениями о дате заседания: по существу дело должно быть рассмотрено 3 февраля, указано на сайте суда.

Комментариями Ильгиза Искандарова или его адвоката относительно обвинений в дискредитации российской армии "Кавказский узел" пока не располагает.

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