Кадыров сообщил об убийстве в Грозном двух боевиков из Ингушетии

28 декабря 2020, 17:54

Два брата, переехавших в Чечню из Ингушетии и работавших в пекарне, убиты сегодня силовиками в Грозном, сообщил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грозном было совершено нападение на сотрудников патрульно-постовой службы. Источники сообщали об убийстве двух силовиков и одного нападавшего. Вооруженный инцидент стал уже третьим в Чечне за декабрь и пятым в республике с начала 2020 года, подсчитал "Кавказский узел".

Нападение совершили двое уроженцев Ингушетии Хасан и Хусейн, которые жили в Чечне с 2012 года и работали в пекарне, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Фамилий предполагаемых боевиков он не назвал. Он уточнил, что убиты оба нападавших, а из силовиков погиб только один - второй ранен.

"Вооруженные ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены. Также пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Его состояние стабильное", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он отметил, что мирные жители не пострадали.

11 октября во время контртеррористической операции в граничащем с Ингушетии Серноводском районе Чечни были убиты два предполагаемых боевика, опознанные как 42-летний уроженец ингушского села Нестеровки Рустам Борчашвили и 32-летний уроженец чеченского села Янди Казбек Байдулаев.

На видео, опубликованном сегодня на сайте "Рен-ТВ", группа силовиков осматривает тела двух неподвижно лежащих на проезжей части людей.

"Кавказский узел" следит за происходящими в Чечне спецоперациями и вооруженными инцидентами в специальной хронике. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.