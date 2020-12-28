Вооруженный инцидент в Чечне стал пятым с начала 2020 года

28 декабря 2020, 15:58

Перестрелка в Грозном между силовиками и предполагаемыми боевиками стала третьим вооруженным инцидентом в Чечне за декабрь и пятым с начала 2020 года, подсчитал "Кавказский узел".

Как писал "Кавказский узел", источники сообщили о гибели сегодня в Грозном двух сотрудников патрульно-постовой службы и смерти одного из нападавших, предполагаемого боевика.

Ранее, 17 декабря, силовики застрелили двух человек на посту ДПС в Курчалое. По данным МВД, сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки документов и подверглись нападению - нападавшие бросили в силовиков взрывное устройство и открыли стрельбу. Нападавшие опознаны как жители села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьского Шалинского района, сообщило ведомство. Полицейские не пострадали, как и жители Курчалоя - инцидент произошел на окраине села, вдали от жилых домов.

За день до этого в Ачхой-Мартановском районе Чечни прошла спецоперация. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что во время нее был убит предполагаемый боевик Казбек Байдулаев. В ответ на предложение сдаться он попытался бросить гранату и был убит ответным огнем утверждают силовики. При этом имя Казбека Байдулаева уже называлось среди убитых после спецоперации 11 октября, наряду с предполагаемым боевиком Рустамом Борчашвили. Следствие тогда сообщало, что эти два человека были убиты в ходе перестрелки с силовиками в Серноводском районе недалеко от границы с Сунженским районом Ингушетии. Опрошенные "Кавказским узлом" специалисты поставили под сомнение данные о спецоперациях в Чечне и указали, что силовики должны объяснить ошибку при опознании Казбека Байдулаева.

13 октября в Октябрьском районе Грозного силовики заблокировали дом, в котором, по их данным, находились предполагаемые боевики. В перестрелке были убиты четверо из них, также погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский. Отметим, что за первые девять месяцев 2020 года вооруженных инцидентов в Чечне зафиксировано не было.

Приведенная статистика может быть неполной. Не все данные попадают в новостные сводки. Не всегда возможно проверить, насколько соответствуют действительности заявления правоохранительных органов, а новые данные о событиях отчетного периода становятся известными иногда уже после публикации статистики на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" следит за происходящими в Чечне спецоперациями и вооруженными инцидентами в специальной хронике. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.