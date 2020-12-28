На месте нападения на силовиков в Грозном. 28 декабря 2020 г. Стоп-кадр видео https://t.me/breakingmash/22617

28 декабря 2020, 15:26

Двое силовиков убиты при нападении в Грозном

Два сотрудника патрульно-постовой службы были убиты сегодня в Грозном, сообщили источники. Один из источников заявил и о смерти предполагаемого боевика.

Информацию о смерти нападавшего передал ТАСС. Источник "Интерфакса" сообщил только о двух погибших силовиках.

По словам очевидцев, на сотрудников патрульно-постовой службы напали люди, вооруженные ножами, произошла перестрелка, проинформировал анонимный Telegram-канал Baza. Telegram-канал Mash опубликовал сегодня видео, снятое из окна автомобиля. Машина проезжает мимо лежащего на земле тела, на улице много силовиков.

"Кавказский узел" публикует информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах в специальной хроникеМатериалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

Примечание:

"Перестрелка с участием силовиков стала первой в Грозном за 13 месяцев", "Очевидцы сообщили о пожаре во время спецоперации в Грозном", "Кадыров озвучил данные об убитых в Грозном боевиках".

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