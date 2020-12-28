Двое силовиков убиты при нападении в Грозном

28 декабря 2020, 15:26

Два сотрудника патрульно-постовой службы были убиты сегодня в Грозном, сообщили источники. Один из источников заявил и о смерти предполагаемого боевика.

Информацию о смерти нападавшего передал ТАСС. Источник "Интерфакса" сообщил только о двух погибших силовиках.

По словам очевидцев, на сотрудников патрульно-постовой службы напали люди, вооруженные ножами, произошла перестрелка, проинформировал анонимный Telegram-канал Baza. Telegram-канал Mash опубликовал сегодня видео, снятое из окна автомобиля. Машина проезжает мимо лежащего на земле тела, на улице много силовиков.

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