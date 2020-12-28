28 декабря 2020, 15:26
Двое силовиков убиты при нападении в Грозном
Два сотрудника патрульно-постовой службы были убиты сегодня в Грозном, сообщили источники. Один из источников заявил и о смерти предполагаемого боевика.
Информацию о смерти нападавшего передал ТАСС. Источник "Интерфакса" сообщил только о двух погибших силовиках.
По словам очевидцев, на сотрудников патрульно-постовой службы напали люди, вооруженные ножами, произошла перестрелка, проинформировал анонимный Telegram-канал Baza. Telegram-канал Mash опубликовал сегодня видео, снятое из окна автомобиля. Машина проезжает мимо лежащего на земле тела, на улице много силовиков.
"Кавказский узел" публикует информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах в специальной хронике. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".
"Перестрелка с участием силовиков стала первой в Грозном за 13 месяцев", "Очевидцы сообщили о пожаре во время спецоперации в Грозном", "Кадыров озвучил данные об убитых в Грозном боевиках".
28 декабря 2020, 17:18
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28 декабря 2020, 15:58
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