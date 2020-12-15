Предполагаемый боевик убит при спецоперации в Чечне

15 декабря 2020, 23:28

Во время контртеррористической операции в Ачхой-Мартановском районе Чечни убит участник незаконных вооруженных формирований, сообщил Рамзан Кадыров.

Силовики провели спецоперацию в Ачхой-Мартановском районе сегодня.

В ходе контртеррористической спецоперации убит "участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев", - написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он указал, что предполагаемый боевик был один, "никаких пособников или других участников бандподполья с ним не было".

По словам Кадырова, сотрудники правоохранительных органов не пострадали, никакие ограничительные меры в зоне спецоперации не вводились.

"Кавказский узел" также писал, что 13 октября в Октябрьском районе Грозного впервые с декабря 2016 года был введен режим контртеррористической операции. В перестрелке были убиты четыре предполагаемых боевика, погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский. Задержали хозяина недостроенного дома, где прошла спецоперация, и двух его жен, одна из которых беременна. На допросы также доставляются родственники убитых, сообщили источники в силовых структурах. Спецоперация с убийством четырех боевиков в Грозном была инсценирована ради получения новых щедрых дотаций от федеральных властей, предположили пользователи Instagram.

Информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах "Кавказский узел" публикует в специальной хронике. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".