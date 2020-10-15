Пользователи Instagram сочли инсценировкой убийство боевиков в Грозном

15 октября 2020, 17:31

Спецоперация с убийством четырех боевиков в Грозном была инсценирована ради получения новых щедрых дотаций от федеральных властей, предположили пользователи Instagram.

Как информировал "Кавказский узел", 13 октября в Октябрьском районе Грозного впервые с декабря 2016 года был введен режим контртеррористической операции. В перестрелке были убиты четыре предполагаемых боевика, погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский. Задержали хозяина недостроенного дома, где прошла спецоперация, и двух его жен, одна из которых беременна. На допросы также доставляются родственники убитых, сообщили источники в силовых структурах.

Согласно озвученным главой Чечни данным силовиков, боевики прибыли из-за границы и планировали в Чечне серию терактов. Слова Кадырова можно трактовать как косвенное обвинение в непрофессионализме в адрес российских спецслужб, считает кавказовед Алексей Малашенко. Москва разрешила Кадырову сделать такое заявление, предположил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Читатели Instagram-паблика сhechnya_life выразили сомнения в официальной версии силовиков о ходе спецоперации. Так, пользователь hello_caucas счел убийство боевиков инсценировкой. "Запытали до смерти, а потом отнесли трупы и положили на них автоматы, и вот вам результат", - предположил он. Подобные инсценировки делаются с целью получить из федерального центра щедрые финансовые вливания, считает kataleya4000. "Чтобы Путин выделил два миллиона долларов. Перед Новым годом, как обычно", - написал пользователь соцсети.

"С трудом верится в это. Знаем мы, как делаются боевики", - согласился с этими комментаторами viktor.gigo. "Опять цирк и шоу с похищенными людьми? Опять в доме?" - возмутился 777ggg777ggg777ggg777.

Пользователь salamdaqestan выразил удивление тем, что "всех так называемых боевиков сразу ликвидируют - что в Чечне, что в Дагестане". "Почему их не берут в плен? А как же информация, заказчики и т.д.? Или это не боевики просто, и брать их в плен не выгодно?" - спросил он. Ему возразил пользователь iksparrow. "Сдаться всегда предлагают. А взять в плен человека, который отказался, - это всегда тяжело и огромный риск. Отказался - забросать гранатами, чтобы не рисковать солдатами", - пояснил пользователь соцсети. "Предлагают, но чисто для формальности", - парировал salamdaqestan.

К 17.31 мск 15 октября эта публикация собрала 27,2 тысячи просмотров и 65 комментариев. У паблика 334 тысячи подписчиков.

Сомнения в версии силовиков о спецоперации в Грозном высказали и читатели паблика chp.grozni. "Съемки идут, в Чечне кино снимают", - написал bislanharcho952018. "Автомат хоть какой-нибудь ржавый положили бы, а то этот ваш блестит от потертости - по ходу, рабочий чей-то выложили", - раскритиковал силовиков ahmedchumakov. "Интересно, насколько большой теракт можно сделать двумя автоматами и с парой рожков патронов, что даже может вызвать общественный резонанс? У них, наверное, очень много взрывчатого вещества было, и позже опубликуют силовики это", - написал knopochniy.geroy.

Пользователь a3610i выразил сочувствие убитым силовиками. "Для меня это дети, мне их очень жаль. Покойтесь с миром", - написал он. "Молодые совсем. Жить бы и жить. Как же жаль их. Уничтожить бы систему, которая никакого не щадит", - согласился x777xx07s.

К 17.31 мск 15 октября эта публикация собрала 340 просмотров и 22 комментария. У паблика 79,8 тысячи подписчиков.

"Жалеть нужно не их, а родителей и родных, что остались в живых, родственников сотрудников", - возразил на подобные выражения сожаления читатель паблика online_chechnya holodsibers. "Жаль наших сотрудников", - написал там же shamil_kavkaz_kavkaz.

Читатель паблика havazhi_095 вменил убийство боевиков в заслугу лично Рамзану Кадырову. "Рамзан Ахматович никому не позволит шутить с миром на чеченкой земле! Людям с такими целями не место на земле", - заявил он. "В Чечне мир и порядок, и многим это не нравится", - отметил nohcho95177.

Пользователь kurazov_chr95 указал, что "терроризм к исламу никакого отношения не имеет". "И зачем это стоило делать?! Для чего?! Сами погибли и сотрудников подвергли смерти!" - написал nalgiyev.06.

К 17.31 мск 15 октября эта публикация собрала 14 тысяч просмотров и 424 комментария. У паблика 77,3 тысячи подписчиков.

Информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах "Кавказский узел" публикует в специальной хронике. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".