Вооруженный инцидент в Чечне стал вторым с начала 2021 года

10 июля 2021, 22:30

Нападение мужчины с ножом на сотрудников полиции в Грозном стало вторым вооруженным инцидентом в Чечне с начала 2021 года.

Как писал "Кавказский узел", о том, что в Грозном вечером 9 июля на сотрудников полиции было совершено вооружённое нападение с использованием ножа, Следком сообщил сегодня. Инцидент произошел на въезде в Висаитовский район (до 29 декабря 2020 года Старопромысловский район - прим. "Кавказского узла") Грозного. Нападавший на силовиков был ранен из табельного оружия и доставлен в больницу, где позже умер. По данным следствия, нападавшим оказался 28-летний местный житель. Среди силовиков пострадавших нет.

Ранее, 20 января 2021 года, в ходе спецоперации на окраине селения Катар-Юрт были убиты пять боевиков, в том числе предполагаемый лидер группировки Аслан Бютукаев. Во время перестрелки пять сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Отметим, после убийства в Катар-Юрте группы боевиков во главе с Асланом Бютукаевым Рамзан Кадыров подчеркнул, что задача по наведению порядка в Чечне выполнена. Говорить об окончании вооруженных конфликтов в республике после убийства в Катар-Юрте группы боевиков во главе с Асланом Бютукаевым рано, так как в республике подрастает молодое поколение, недовольное политикой властей, заявили опрошенные "Кавказском узлом" политолог, ветеран спецслужб и правозащитник. Условия для появления новых боевиков из числа недовольных положением дел в республике сохранились, заявили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты по Северному Кавказу.

В 2020 году в Чечне было пять вооруженных инцидентов, причем в одном из них также было нападение на пост силовиков, приведшее к смерти нападавших, а в другом - нападавшие использовали ножи.

Так, 17 декабря 2020 года сотрудники полиции застрелили двух человек на посту ДПС в Курчалое. По данным МВД, сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки документов и подверглись нападению - нападавшие бросили в силовиков взрывное устройство и открыли стрельбу. Нападавшие опознаны как жители села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьского Шалинского района, сообщило ведомство. Полицейские не пострадали, как и жители Курчалоя - инцидент произошел на окраине села, вдали от жилых домов.

А 28 декабря 2020 года на перекрестке в Грозном произошло нападение на полицейских, в котором были использованы ножи. Один из силовиков погиб, другой был тяжело ранен. Были убиты и оба нападавших, ими оказались уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. Ответственность за это нападение на силовиков в Грозном взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

Информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах "Кавказский узел" размещает в специальной хронике. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.