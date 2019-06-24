Автомобиль, на котором передвигался нападавший. Скриншот видео очевидца.

24 июня 2019, 03:00

Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне

По данным МВД по Чечне, на полицейских в центре Грозного напал житель республики 1997 года рождения. Он передвигался на арендованном автомобиле, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", нападение на полицейских произошло 23 июня в Ленинском районе Грозного, недалеко от резиденции главы Чечни и комплекса "Грозный-сити". Это нападение стало вторым с начала года в Чечне.

В опубликованном сегодня, 24 июня в 00.30 мск релизе МВД Чечни сообщило, что установлена личность нападавшего. Это житель Чеченской республики 1997 года рождения, информирует ведомство.

Источник "Кавказского узла" сообщил, что напавшего зовут Ахмед Барзаев. Он передвигался на арендованном автомобиле марки Hyundai Solaris. Официального подтверждения информации об имени нападавшего пока не поступало. 

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями родственников и представителей Ахмеда Барзаева.

Ранее источник "Кавказского узла" в силовых структурах сообщил, что погиб сотрудник дорожно-патрульной службы, а нападавших было двое, один из которых был убит на месте, второй - через некоторое время в ходе перестрелки. 

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, обстрелов, терактов и похищений. 

Примечание:

"Источники сообщили о задержании девяти боевиков в Чечне", "Пять человек заподозрены в подготовке терактов в Чечне и Дагестане", "Правозащитники рассказали об угрозе активизации вооруженного подполья в Чечне".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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