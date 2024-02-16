Версия о перестрелке в Чечне поставлена под сомнение

16 февраля 2024, 08:40

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Сельчане из Старого Ачхоя назвали приезжими трех человек, убитых силовиками, рассказал местный житель. Версия следствия о перестрелке вызывает сомнения, указали чеченские активисты и пользователи интернета.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 14 февраля в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района три человека, вооруженных огнестрельным оружием, совершили нападение на полицейского и были застрелены. Следователи сообщили, что один сотрудник полиции получил ранение. Рамзан Кадыров заявил, что задержаны два участника группы, которая планировала нападения на силовиков. По его словам, они дают признательные показания.

Вооруженный инцидент в Ачхой-Мартановском районе стал первым за 11 месяцев после того, как 29 марта 2023 года произошло нападение на пост полиции в Гудермесе, в результате чего два человека были убиты силовиками.

Житель Ачхой-Мартана Адлан работает таксистом и часто возит пассажиров в село Старый Ачхой, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". «К тому же у меня сестра замужем в том селе и я всегда охотно соглашаюсь везти туда клиентов», - пояснил Адлан.

Он рассказал, что, по словам сестры, перестрелку они слышали поздно вечером 14 февраля. «Сестра сказала, что ночью никто не вышел со двора, чтобы узнать, что случилось. Побоялись выходить. Только утром узнали, что нападение было, и что был ранен полицейский и его сразу увезли в райбольницу. Еще узнали, что троих, кто ранил полицейского, убили. В ту ночь, и потом днем 15 февраля ни в одном доме обыск не проводили, силовики сельчан не опрашивали. А вот на следующий день с утра вертолет долго летал над Старым Ачхоем и до райцентра, все круги нарезал. Сестра сказала, что так низко летал, что они видели даже лица вертолетчиков", - рассказал Адлан.

По словам мужчины, сестра сказала, что убитые – не местные жители. "Кого-то из администрации возили на опознание, и тот сказал, что эти люди не со Старого Ачхоя, чужие, пришлые", - сказал он.

Старый Ачхой находится в шести километрах от райцентра, там дворов 15-17, сказал Адлан. «Раньше этот населенный пункт все называли хутором. Все друг друга знают. Знают, кто к кому приехал, кто куда уехал и что привез. Было время, когда на ночь редко ворота на засов запирали, но сейчас все запирают: и ворота, и калитки. Не то время, чтобы держать ворота настежь. Даже днем", - сообщил он.

Версию следствия подвергли сомнению администраторы оппозиционного властям Чечни телеграм-канала. "Мы уточнили через наши источники среди силовых структур, и все как один говорят, что никто не в курсе произошедшего. По практике такие «нападения на сотрудников» знают все силовые структуры и экстренно поднимают весь состав", - говорится в публикации, размещенной в ночь на 16 февраля. Авторы публикации предположили, что убитые – "жители Чечни, которых до этого держали и пытали в подвалах".

Недостаточно убедительной версию следствия счел и читатель "Кавказского узла" с ником kendrick.pollich. "Перестрелка случилась вчера поздно вечером, если судить по сообщениям СМИ. Следком отреагировал только сегодня во второй половине дня. Данные убитых не приведены, мотивы их действий тоже. Некоторые в республике полагают, что перестрелка в Старом Ачхое могла быть очередной инсценировкой кадыровских силовиков, для того, чтобы скрыть совершенную внесудебную казнь. В общем, вопросов по данному инциденту на данный момент гораздо больше, чем ответов", - написал он 15 февраля в комментарии к материалу о версии следователей.

Сомнениями поделились в комментариях под этой публикацией и другие читатели "Кавказского узла". "Следком все еще устанавливает личности убитых, а Кадыров уже отчитался о задержании еще двух человек из этой группы", - написал rochell.

"Надо признать, что пока ничего конкретного в этом деле нет. Есть только заявления Следкома и Кадырова, которым мы должны верить", - заметил jaime_mraz. "Очередная мутная история с ликвидацией как бы боевиков", - высказал мнение albert.

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