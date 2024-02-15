Следком подтвердил информацию о перестрелке в Чечне

15 февраля 2024, 13:07

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В результате перестрелки в селе Старый Ачхой ранение получил один полицейский, следствие устанавливает личности троих убитых, напавших на силовиков, сообщил сегодня Следком.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили, что три человека были убиты в Ачхой-Мартановском районе после того, как вступили в перестрелку с силовиками. Подтверждения этой информации от властей и силовиков не было.

По версии следствия, ночью 14 февраля в селе Старый Ачхой трое неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием, совершили нападение на полицейского. Ответным огнем они были убиты. В результате нападения получил ранение полицейский, сообщило сегодня следственное управление СКР по Чечне.

"В ходе осмотра места происшествия следователями изъяты две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. В настоящее время следствием устанавливаются личности нападавших и все обстоятельства преступления", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Покушение на сотрудника правоохранительных органов (предусматривает до 20 лет лишения свободы, – Прим. "Кавказского узла"), отметило ведомство.

Напомним, вооруженный инцидент в Ачхой-Мартановском районе стал первым за 11 месяцев. 29 марта 2023 года произошло нападение на пост полиции в Гудермесе, в результате два силовика были убиты.

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