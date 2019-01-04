Amnesty International призвала Польшу отменить экстрадицию Абдурахманова

04 января 2019, 23:42

Возвращение чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Россию грозит ему пытками и несправедливым преследованием, говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International. Адвокат блогера подал в Погрануправление Польши ходатайство о приостановке депортации Абдурахманова.

Как писал "Кавказский узел", Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, пытался получить убежище в Грузии и Польше, но в обеих странах получил отказ. В декабре 2018 года польские пограничники объявили блогеру, что он должен покинуть страну. 28 декабря правозащитники провели у здания посольства Польши в Москве одиночные пикеты в поддержку Абдурахманова, заявив, что возвращение блогера в Россию угрожает его жизни.

По версии чеченских силовиков, Абдурахманов причастен к боевикам в Сирии. Блогер утверждает, что в Сирии не был, называя причиной своего уголовного преследования в России конфликт с высокопоставленным родственником главы Чечни.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала главу МВД Польши не допустить выдворения Тумсо Абдурахманова из страны. Копия заявления организации, датированного 3 января, имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Как указывают правозащитники, "в случае возвращения в Россию Тумсо Абдурахманову грозит реальная опасность применения пыток, бесчеловечного обращения, несправедливого судебного разбирательства и других нарушений прав человека". Amnesty International призывает польские власти обеспечить безопасность блогера, не депортировать его и предоставить ему защиту в соответствии с обязательствами Польши по защите прав человека.

В письме, направленном главе польского МВД Иоахиму Бруджиньскому от имени директора регионального офиса организации по Восточной Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева, подробно изложены обстоятельства преследования Абдурахманова на родине. Организация сообщает о многочисленных задокументированных случаях пыток, публичного унижения, несправедливого преследования, насильственных исчезновениях и убийствах критиков чеченских властей.

Уполномоченный представитель Абдурахманова 3 января направил в Погрануправление Польши письмо с просьбой приостановить депортацию блогера. "Я не явился сегодня [на запланированный допрос] в погрануправление, потому что вчера мой представитель направил туда прошение о приостановке депортации", - сообщил сегодня Тумсо Абдурахманов корреспонденту "Кавказского узла". Успело ли ведомство официально отреагировать на это прошение, блогер не уточнил.

Ранее Абдурахманов сообщил "Кавказскому узлу", что его административное дело "о возвращении иностранца" подразумевает только депортацию в Россию и исключает для него возможность выезда из Польши в третью страну. "Само дело подразумевает возвращение в страну происхождения. Выдворять принудительно меня будут именно в Россию и никаких предложений [о выезде в третью страну] здесь не делают. Меня также внесли в список иностранных лиц, чье нахождение на территории Польши считается нежелательным, и это усложняет мое положение", - сказал он.

Версия российского следствия

В ноябре 2015 года Следственное управление УМВД России по городу Грозному возбудило в отношении Абдурахманова уголовное дело по части 2 статьи 208 УК России (участие в незаконном вооруженном формировании). Копия постановления о возбуждении уголовного дела имеется в распоряжении "Кавказского узла".

По версии следствия, днем 8 ноября 2015 года Абдурахманов выехал на такси из Грозного во Владикавказ и в тот же вечер пересек российско-грузинскую границу через пропускной пункт "Верхний Ларс". В постановлении утверждается, что "в настоящее время" (документ датирован 12 ноября 2015 года. - Прим. "Кавказского узла") Абдурахманов "находится на территории Сирийской Арабской Республики в составе международной террористической организации "Исламское государство"*.

Поводом для возбуждения дела в документе назван "рапорт об обнаружении признаков преступления", составленный сотрудником полиции, а основанием - "наличие в материалах проверки достаточных данных" о признаках преступления в действиях подозреваемого. Иных деталей и доводов в поддержку версии о причастности Абдурахманова к террористам в постановлении нет.

Российский запрос о розыске Абдурахманова исключен из баз Интерпола

Тумсо Абдурахманов неоднократно опровергал предъявленные ему обвинения. Еще в 2016 году, находясь в Грузии, он уведомлял Генпрокуратуру России о своем местонахождении.

"Я написал в Генпрокуратуру четыре письма о том, что нахожусь на территории Грузии, что в Сирии никогда не был. От Генпрокуратуры поступил ответ, что мое письмо пересылается в прокуратуру Чечни. Из Чеченской Республики я однажды получил ответ о том, что они не нашли никаких нарушений в решении о возбуждении дела. Такой же ответ поступил и из СКР", - заявлял Абдурахманов "Кавказскому узлу".

По словам блогера, версию следствия опровергают отметки в его загранпаспорте. На фотокопии страницы загранпаспорта, которую Тумсо предоставил "Кавказскому узлу", есть отметка о его въезде в Грузию через КПП "Верхний Ларс" 8 ноября 2015 года. Согласно двум другим отметкам, 11 ноября 2015 года Абдурахманов прибыл в Казахстан, на следующий день, 12 ноября 2015 года, вылетел из этой страны, а 13 ноября прилетел в Тбилиси.

В сентябре 2018 года Абдурахманов записывал на видео свой разговор со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым и также демонстрировал свой загранпаспорт с отметками о пересечении границ. Блогер указывал, что находился в Грузии и Казахстане именно в те дни, когда его объявили воюющим в Сирии.

На основании отметок в загранпаспорте Абдурахманова Интерпол 3 мая 2017 года исключил блогера из всех баз учета, сочтя доказанным его алиби. Это подтверждено письмом из офиса Интерпола на имя Абдурахманова.

"После тщательного изучения всех элементов дела Абдурахманова комиссия бюро Интерпола пришла к выводу, что данные, содержащиеся в информационной системе Интерпола относительно него, не соответствуют правилам Бюро", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Письмо за подписью Генерального секретариата по контролю за файлами Интерпола датировано 16 августа 2017 года, в нем организация призвала всех партнеров по линии международной безопасности обновить национальные базы розыска, исключив из них сведения, касающиеся Абдурахманова.

По состоянию на 4 января 2019 года в списке разыскиваемых по "красному циркуляру" Интерпола числятся 160 человек из России, но Абдурахманова среди них нет.

Семье блогера предоставили защиту в Польше

По словам Абдурахманова, власти Польши отказались предоставить ему убежище на основании заключения Национального агентства внутренней безопасности. В заключении содержится предположение о возможной связи блогера с экстремистскими организациями, но никаких подтверждений этого довода сотрудники ведомства в суде не предъявили, утверждает сам Абдурахманов.

Несмотря на отказ в убежище, польские власти решили предоставить защиту членам семьи Абдурахманова, и близкие блогера получили статус беженцев.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". На "Кавказском узле" также опубликованы статья "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца" и биография Тумсо Абдурахманова.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.