28 декабря 2018, 13:21
Пикеты против депортации Абдурахманова прошли в Москве
Правозащитники провели сегодня три одиночных пикета у здания посольства Польши в Москве, заявив, что возвращение чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Россию угрожает его жизни.
Как писал "Кавказский узел", Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, пытался получить убежище в Грузии и Польше. По версии чеченских силовиков, Абдурахманов причастен к боевикам в Сирии. Блогер утверждает, что в Сирии не был. 27 сентября Абдурахманов сообщил, что власти Польши отказали ему в предоставлении убежища, хотя согласились дать защиту его семье.
По словам Абдурахманова, он находился в Грузии с ноября 2015 года. Причиной своего уголовного преследования в России он называет конфликт с высокопоставленным родственником главы Чечни. Власти Грузии отказали Абдурахманову в предоставлении политубежища. 19 июля 2017 года он сообщил о своем задержании в стране, в которую уехал из Грузии. Позже блогер объявил, что находится в Польше и ему угрожает высылка в Россию.
Сегодня около посольства Польши в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Тумсо Абдурахманова, которому грозит депортация в Россию. Акция началась в 11.00 мск. В ней приняли участие руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов, сотрудник программы, член ПЦ "Мемориал" Владимир Малыхин и глава Комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.
Первым у ворот на въезде на территорию посольства, взяв плакат с надписью "Депортация Тумсу (так имя Абдурахманова было указано на плакате. – Прим. "Кавказского узла") - пособничество расправе!", встал Олег Орлов. К нему сразу же подошли сотрудники нескольких польских телеканалов и полицейский, попросивший объяснить тему пикета и забравший паспорт правозащитника.
В своей речи Олег Орлов заявил, что на днях польские пограничники вручили Абдурахманову уведомление о процедуре выезда за пределы страны. "Это значит, что уже в январе Абдурахманов может быть выслан в Россию. Безусловно, для Абдурахманова это будет означать как минимум пытки и издевательства, по всей видимости, тюремный срок по фальсифицированному делу, не исключаю и внесудебную казнь", - сказал Орлов.
10 апреля Тумсо Абдурахманов сообщил о задержании четырех братьев его родителей. 1 мая на телеканале ЧГТРК "Грозный" вышел сюжет, в котором родственники призвали блогера прекратить критику власти и вернуться в Россию. Сам блогер объяснил призыв родственников давлением властей.
Светлана Ганнушкина во время своего одиночного пикета заявила, что не исключает похищения и исчезновения Абдурахманова после возвращения в Россию. "Мы не хотим ни того, ни другого", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница.
Владимир Малыхин также заявил, что судьба Абдурахманова после возвращения в Россию может быть трагической. "Я не исключаю и преследования, и внесудебную казнь", - сказал Владимир Малыхин.
Полиция спокойно наблюдала за акцией, не мешая правозащитникам. Один из полицейских выразил корреспонденту "Кавказского узла" свое сожаление о том, "что не все митинги проходят так спокойно и организованно".
В конце акции Олег Орлов попытался пройти на территорию посольства и передать послу обращение к главе МВД Польши с просьбой не высылать Абдурахманова. Представитель посольства попросил направить документ почтой, сославшись на отсутствие компетентных сотрудников. Олег Орлов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что направит обращение "в ближайшее время".
Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". На "Кавказском узле" также опубликованы статья "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца" и биография Тумсо Абдурахманова.
Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"