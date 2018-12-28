Пикеты против депортации Абдурахманова прошли в Москве

28 декабря 2018, 13:21

Правозащитники провели сегодня три одиночных пикета у здания посольства Польши в Москве, заявив, что возвращение чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Россию угрожает его жизни.

Как писал "Кавказский узел", Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, пытался получить убежище в Грузии и Польше. По версии чеченских силовиков, Абдурахманов причастен к боевикам в Сирии. Блогер утверждает, что в Сирии не был. 27 сентября Абдурахманов сообщил, что власти Польши отказали ему в предоставлении убежища, хотя согласились дать защиту его семье.

По словам Абдурахманова, он находился в Грузии с ноября 2015 года. Причиной своего уголовного преследования в России он называет конфликт с высокопоставленным родственником главы Чечни. Власти Грузии отказали Абдурахманову в предоставлении политубежища. 19 июля 2017 года он сообщил о своем задержании в стране, в которую уехал из Грузии. Позже блогер объявил, что находится в Польше и ему угрожает высылка в Россию.

Сегодня около посольства Польши в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Тумсо Абдурахманова, которому грозит депортация в Россию. Акция началась в 11.00 мск. В ней приняли участие руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов, сотрудник программы, член ПЦ "Мемориал" Владимир Малыхин и глава Комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Первым у ворот на въезде на территорию посольства, взяв плакат с надписью "Депортация Тумсу (так имя Абдурахманова было указано на плакате. – Прим. "Кавказского узла") - пособничество расправе!", встал Олег Орлов. К нему сразу же подошли сотрудники нескольких польских телеканалов и полицейский, попросивший объяснить тему пикета и забравший паспорт правозащитника.

В своей речи Олег Орлов заявил, что на днях польские пограничники вручили Абдурахманову уведомление о процедуре выезда за пределы страны. "Это значит, что уже в январе Абдурахманов может быть выслан в Россию. Безусловно, для Абдурахманова это будет означать как минимум пытки и издевательства, по всей видимости, тюремный срок по фальсифицированному делу, не исключаю и внесудебную казнь", - сказал Орлов.

10 апреля Тумсо Абдурахманов сообщил о задержании четырех братьев его родителей. 1 мая на телеканале ЧГТРК "Грозный" вышел сюжет, в котором родственники призвали блогера прекратить критику власти и вернуться в Россию. Сам блогер объяснил призыв родственников давлением властей.

Светлана Ганнушкина во время своего одиночного пикета заявила, что не исключает похищения и исчезновения Абдурахманова после возвращения в Россию. "Мы не хотим ни того, ни другого", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница.

Владимир Малыхин также заявил, что судьба Абдурахманова после возвращения в Россию может быть трагической. "Я не исключаю и преследования, и внесудебную казнь", - сказал Владимир Малыхин.

Полиция спокойно наблюдала за акцией, не мешая правозащитникам. Один из полицейских выразил корреспонденту "Кавказского узла" свое сожаление о том, "что не все митинги проходят так спокойно и организованно".

В конце акции Олег Орлов попытался пройти на территорию посольства и передать послу обращение к главе МВД Польши с просьбой не высылать Абдурахманова. Представитель посольства попросил направить документ почтой, сославшись на отсутствие компетентных сотрудников. Олег Орлов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что направит обращение "в ближайшее время".