Силовики ведут Зарему Мусаеву. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/CZHKjIooFWA/

24 января 2022, 17:13

Обнародовано видео похищения Заремы Мусаевой

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики вывели из подъезда Зарему Мусаеву без теплой одежды, следует из обнародованного сегодня видео с камер наружного наблюдения. Пожилая женщина шла по снегу без обуви, подчеркнул юрист "Комитета против пыток"* Сергей Бабинец.

Как писал "Кавказский узел", "Комитет против пыток"* 20 января проинформировал, что супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Янгулбаева (также упоминается как Мусаева) была в бессознательном состоянии увезена на машинах с номерами, код региона которых соответствовал Чечне. 21 января глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что Янгулбаева доставлена в Грозный, и заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей".  22 января Европейский союз призвал освободить задержанную и насильственно переданную в Чечню Зарему Мусаеву. Адвокату не позволяют навестить Зарему Янгулбаеву, сообщил 23 января ее сын, юрист северокавказского отделения "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев. По словам, министра информации и печати Чечни Ахмеда Дудаева, Мусаева находится в спецприемнике МВД по Чечне, она была задержана по административному правонарушению - оскорблению и нападению на полицейского в Грозном, суд  арестовал ее на 15 суток.

21 января уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил, что встретился с  Заремой Янгулбаевой, и в подтверждение своих слов на своей странице в Instagram опубликовал видеозапись беседы с ней. На видео Зарема Янгулбаева заявляет, что с ней обращаются хорошо, и она обеспечена уколами инсулина и другими необходимыми лекарствами. Мама находится в тяжелом состоянии, заявил Абубакар Янгулбаев, комментируя видео.

Видео похищения матери Абубакара Янгулбаева опубликовал сегодня в своем Instagram-аккаунте юрист "Комитета против пыток"* Сергей Бабинец. "Это видео мы (...) получили с камер внешнего наблюдения у подъезда, где жили Сайди Янгулбаев с семьей. Зарему ведут босиком по снегу сотрудники полиции. Женщина не обута, в капроновых колготках", - написал он.

На кадрах видно, что у припаркованных машин стоят два человека в темной одежде. Третий мужчина бежит к автомобилю, который припаркован вдоль дороги, еще один открывает заднюю правую дверь. В поле зрения камер появляются два человека, которые ведут под руки женщину, она идет тяжело. Сами мужчины одеты в куртки и капюшоны, женщина идет без головного убора и верхней одежды. За ними следует еще один мужчина в куртке и шапке. Ее сажают на заднее сиденье автомобиля и закрывают дверь. После этого один из мужчин садится рядом с ней на заднее сиденье с левой стороны, другой - на переднее сиденье рядом с водителем. Двое человек остаются около светлого автомобиля с включенными фарами, остальные быстро направляются, по всей видимости, еще к одной машине, следует из опубликованного видеоролика.

Запись на странице Бабинца, насчитывающей 1398 подписчиков, набрала на 17.10 мск, за час после публикации, 738 просмотров и три комментария. "И куртку не дали надеть", - прокомментировал один из пользователей. "Да, я пытался передать, но они не взяли", - ответил babinetssergey. "Воевальщики с пожилыми женщинами, позорники", - написала elenaabobova.

Напомним, что в декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев  заявил о похищении в Чечне своих 37  родственников. О похищении родных также сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 60 фамилий похищенных родственников. Информация о числе похищенных в списке актуализировалась на основе сообщений о числе освобожденных родственников Абдурахманова, Мализаева, Садулаева, Халитова и Арцуева. Так, по данным на 12 января, число удерживаемых родных критиков чеченских властей сократилось как минимум до 21 человека. По состоянию на 18 января, в списке удерживаемых после похищения было 11 человек. С учетом информации о Зареме Янгулбаевой, по состоянию на сегодня, в Чечне по-прежнему удерживаются не менее 11 членов семей критиков Кадырова. 23 января Абубакар Янгулбаев сообщил также, что около 15 человек из семей Янгулбаевых и Мусаевых в Грозном перестали выходить на связь после похищения его матери.

"Кавказский узел" также писал, что Абубакар Янгулбаев призвал Следком проверить угрозы Кадырова его семье на экстремизм. В ответ Кадыров обвинил семью Янгулбаева в организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции и призывах к терроризму. Этим обвинением Кадыров пытается оправдать похищение Заремы Мусаевой, предположил Абубакар Янгулбаев.  23 января стало известно, что Сайди Янгулбаев и его дочь Алия уехали из России.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Комитет против пыток был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

Примечание:

"Каляпин счел бесполезным реагировать на обвинение Кадырова", "Петиция за освобождение матери Янгулбаева набрала более 22 тысяч подписей", "Кадыров ответил Янгулбаеву обвинением его семьи в пособничестве терроризму".

Автор: "Кавказский узел"

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