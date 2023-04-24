Правозащитники выяснили судьбу похищенных жителей чеченского села

24 апреля 2023, 15:17

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Не менее 25 жителей села Алхан-Кала, чье местонахождение было неизвестно после их похищения силовиками в январе, находятся в одном из изоляторов Чечни по обвинению в причастности к боевикам, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", 18 января Центр защиты прав человека "Мемориал" сообщил, что после проверки подтвердилась информация оппозиционных властям Чечни телеграм-каналов о похищении чеченскими силовиками не менее 25 жителей села Алхан-Кала. Судьба похищенных остается неизвестной, сообщил 21 января "Кавказскому узлу" сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов.

Массовые похищения в Алхан-Кале начались вечером 7 января, выяснил волонтер ЦЗПЧ "Мемориал". По его данным, силовики увезли похищенных из села в неизвестном направлении, при этом они не представлялись и не сообщали, к каким именно подразделениям принадлежат. Правозащитники подтвердили, что в числе похищенных - 14 человек, чьи имена были названы в публикацях телеграм-каналов: Сайд-Магомед Аюбов, Турпал Бацараев, Магомед Вациев, Рамзан Вациев, Самад Гериханов, Муслим Гериханов, Адлан Исаев, Усман Мусаев, Хамзат Солсаев, Халим Солсаев, Адам Солсаев (директор школы №3), Усман Хатуев, Ахъяд Хатуев и Бекхан Хатуев. Среди похищенных есть близкие родственники (братья Хатуевы, Солсаевы), сообщил "Мемориал".

Похищенные в селе Алхан-Кала находятся в СИЗО, сообщил сегодня "Мемориал". "Силовики похитили и удерживали в секретных тюрьмах не менее 25 человек, некоторых пытали. Нашим волонтерам удалось узнать, где похищенные находятся сейчас, и что им вменяют", - поясняется в публикации на сайте правозащитной организации.

Волонтеры "Мемориала" пытались выяснить судьбу похищенных, но родственники отказались взаимодействовать с правозащитниками, так как боялись усугубить ситуацию, говорится в сообщении.

"Жители села, которых в очередной раз опросили наши волонтеры в конце марта, сообщили, что в отношении всех задержанных возбудили уголовные дела. Мужчинам вменяют организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК). Им грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас похищенные находятся в [одном из СИЗО Чечни] — неизвестно, когда именно их «легализовали» и перевели в изолятор", - говорится в публикации.

Также волонтеры выяснили, что отец похищенных братьев Солсаевых 9 марта внезапно скончался от сердечно-сосудистого заболевания, отметил "Мемориал".

МВД по Чечне, по состоянию на 15.15 мск, не сообщало на своем сайте о задержании подозреваемых по статье 208 УК РФ.

Похищение родственников – метод, который применяется в Чечне систематически, сообщил в январе Центр "Мемориал", комментируя похищение братьев Хатуевых и Солсаевых. "Брата (или вообще родственника) похищают, чтобы можно было оказывать давление на первого задержанного из родственников, чтобы тот был сговорчивее и давал требуемые показания в обмен на освобождение другого. В большинстве случаев этот способ давления срабатывал", - констатировали правозащитники.

Брать в заложники родственников - исторически нехарактерная для Кавказа практика, указал ранее президент Конгресса народов Кавказа Руслан Кутаев. "Никогда на Кавказе в межкавказских отношениях и в особенности у мусульман не наказывали людей за не совершённые ими дела", - сказал он "Кавказскому узлу", добавив, что на Кавказ эту практику принесли российские военные. Но даже российские власти в царское время ограниченно применяли практику похищений родных, подчеркнул Кутаев.

Напомним, в декабре 2021 года оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов сообщил о похищении силовиками в Чечне своих родственников по отцовской и материнской линиям. Блогер связал похищение с критикой его брата в адрес спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. В тот же день блогер Минкаил Мализаев, также критикующий чеченские власти, заявил о похищении в Чечне своих родственников по отцовской и материнской линиям, а Тумсо Абдурахманов опубликовал информацию, что аналогичная участь постигла близких основателя правозащитной организации "Вайфонд" Мансура Садулаева.

Всего в конце 2021 года в Чечне были похищены десятки родственников критиков властей республики. Рамзан Кадыров факт похищения не отрицал, но предположил, что похитили «кто-то из тех, кого они оскорбили», говорится в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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