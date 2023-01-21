Правозащитники призвали семьи похищенных в Чечне не пренебрегать оглаской

21 января 2023, 23:48

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Семьи похищенных в Чечне чаще пытаются вернуть родных через личные связи, чем с помощью огласки и адвокатов, но обращаться надо во все инстанции, в том числе и к главе республики Рамзану Кадырову, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники после похищения 25 человек в Алхан-Кале.

Как писал "Кавказский узел", 18 января Центр защиты прав человека "Мемориал" сообщил, что после проверки подтвердилась информация оппозиционных властям Чечни Telegram-каналов о похищении чеченскими силовиками не менее 25 жителей села Алхан-Кала, и местонахождение похищенных остается неизвестным.

Массовые похищения в Алхан-Кале начались вечером 7 января, выяснил волонтер ЦЗПЧ "Мемориал". По его данным, сотрудники силовых структур Чечни увезли из села в неизвестном направлении не менее 25 молодых людей. При этом силовики не представлялись и не сообщали, к каким именно подразделениям они принадлежат.

Судьба похищенных жителей Алхан-Калы остается неизвестной и по сей день, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов. По его мнению, силовики искали этих с помощью телефонов первых задержанных.

"Насколько я понимаю, взяв первых, дальше шли по родственным связям, искали через телефоны. По моим предположениям, дело было так: берут одного или двух, подозревая в совершении преступления или в наличии каких-то мыслей против власти, а дальше берут людей вокруг них – родственники, знакомые. Их забирают, чтобы также смотреть их связи, выяснять причастность (к преступлениям - Прим. "Кавказского узла")", - указал правозащитник.

По словам Орлова, есть адвокаты, которые готовы защищать этих людей. "Называть их фамилии не буду. Их прессуют, пытаются лишить статуса адвоката. Лучше было бы, чтобы это был адвокат не из Чечни. Но таких мало. Основная сложность в том, что сами родственники не нанимают адвокатов, считают, что лучше не привлекать внимание, "а то хуже будет". Но есть вероятность, что задержанных отпустят. Насильственные исчезновения людей в Чечне часто кончаются тем, что этих людей освобождают. Меньшая часть могут исчезнуть бесследно. Конечно, их там не по головке гладят. Но ни они, ни родственники никуда не хотят жаловаться", - рассказал Орлов.

Председатель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина** советует родственникам обращаться во все возможные инстанции, не пренебрегая и администрацией главы Чечни. "Обращаться надо ко всем, в том числе к руководству Чечни, а также в правоохранительные органы, несмотря на то, что они вторичны в республике и действуют автономно от МВД России. Иногда их одергивают, но чаще предпочитают не трогать. Обращаться нужно и к Рамзану Кадырову, а также писать на горячую линию уполномоченного по правам человека", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ганнушкина**.

По ее мнению, родственники похищенных постараются воспользоваться личными связями для помощи похищенным. "Чечня маленькая, у всех есть родственные связи. Есть знакомые. В Чечне родственники родственников в конце-концов оказываются родственниками Кадырова. Я думаю, что люди стараются наладить неформальные связи, и они правы, потому что это действует эффективнее, чем закон", - добавила Ганнушкина**.

Правозащитница рассказала, что ей известно о случаях, когда связи работали. "Сам Кадыров говорил: я не знал, что ты родственница такого-то", - указала она. По ее словам, это помогло добиться освобождения ряда людей. Ганнушкина** отметила, что в Чечне практикуется метод похищения родственника человека для давления на ранее задержанного.

"Метод применяется систематически: брата (или вообще родственника) похищают, чтобы можно было оказывать давление на первого задержанного из родственников, чтобы тот был сговорчивее и давал требуемые показания в обмен на освобождение другого. В большинстве случаев этот способ давления срабатывал", — сообщил 18 января ЦПЗЧ "Мемориал", описывая похищение жителей Алхан-Калы.

"Это касается не только мужчин, но и женщин. Сразу не вспомнить (конкретные примеры), но случаи попадаются постоянно. И задержанные жены, избитые. И люди сдаются, потому что выдержать невозможно", - рассказала Ганнушкина.

Правозащитник Игорь Каляпин согласен, что заявления о похищении родных необходимо направлять "везде где только можно". Людям нужен результат – проще говоря, необходимо любыми способами помочь своим родственникам. В такой ситуации, думаю, следует обращаться в прокуратуру, как надзорный орган, который обязан следить за соблюдением закона", - сказал Каляпин.

Он подчеркнул, что родственники за 48 часов по закону должны быть извещены силовиками о судьбах задержанных родных, чего не сделано в случае похищенных в Алхан-Кале. "Родственники не обладают информацией. Очевидно, что происходит преступление, в связи с чем следует подать заявление в следственный комитет, который, на мой взгляд, должен возбудить уголовное дело. Также стоит обратиться в МВД республики. Непонятно, задержаны они или похищены. Похоже, что второе, потому что если они не похищены, а задержаны, то им предоставляется право на звонок адвокату или родственникам, но поскольку этого не произошло, то очевидно, что происходит что-то незаконное", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник отметил, что будет действенным и обращение к главе Чечни Кадырову. "Чеченская Республика – это субъект, где есть главный руководитель, независимый от закона, как он сам любит подчеркивать, значит, очевидно, надо обращаться и к нему. Он там командует всем – и прокуратурой, и судами. Исходя из практики, надо обращаться к Рамзану Ахматовичу – а вдруг это произошло без его ведома, он не в курсе. Кадырову нужно напомнить: то, что происходит, - это не по российскому закону, который он должен защищать", - сказал Каляпин.

Родственники пропавших будут прибегать к самым разным способам помочь родным, в том числе к коррупционным методам, не исключил Каляпин. "Задача родственников – не доказать факт нарушения закона, у них задача – помочь родным. В таких случаях родственники предпочитают не предпринимать действий, которые такую задачу могут усложнить. Поэтому родственники не спешат с заявлениями, а пытаются договориться. Потому что, как показывает практика и жизненный опыт, договориться проще – с какими-то конкретными людьми, которым можно дать деньги. А если ты заявление напишешь и начнутся процедуры, хотя бы формальные, то задача может усложниться. А силовики так и говорят – вот если бы не заявление, то мы бы по-тихому отпустили, условно говоря, за миллион рублей, а после заявления это будет стоит дороже. Люди это знают и не спешат куда-то бежать. Ситуация оказывается – каждый за себя. И людям тут в упрек ничего не поставишь, что они действуют не по закону. У них задача - родственника от смерти спасти", - сказал Каляпин.

Массовые похищения в Алхан-Кале вряд ли можно связать с тем, что эти люди были подписаны на неугодные чеченской власти Telegram-каналы, считает Каляпин.

"Никогда не воспринимал (оппозиционный властям Чечни Telegram-канал) настолько страшным и враждебным, чтобы его подписчиков похищали. Ну читают, ну и что. И я почитываю. Я не в восторге от некоторых вещей. Но я не считаю канал вредным и опасным для чеченской власти. Понятно, что "кадыровцам" читать это неприятно. Но если похищения - это реакция на чтение людьми канала, то она крайне избыточна", - сказал Каляпин.

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