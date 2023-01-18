Правозащитники сообщили о похищении 25 жителей Чечни 

18 января 2023, 21:00

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Подтвердились сообщения Telegram-каналов о похищении чеченскими силовиками не менее 25 жителей села Алхан-Кала, местонахождение похищенных остается неизвестным уже одиннадцать дней, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

Похищения в Алхан-Кале начались вечером 7 января, выяснил волонтер ЦЗПЧ "Мемориал". По его данным, за несколько часов сотрудники силовых структур Чечни увезли из села в неизвестном направлении 25 молодых людей. При этом силовики не представлялись и не сообщали, к каким именно подразделениям они принадлежат.

О массовых задержаниях в селе Алхан-Кала Грозненского района 8 января сообщил оппозиционный властям Чечни Telegram-канал, указав при этом, что похищенных удерживают в одной из грозненских нелегальных тюрем. Telegram-канал NIYSO в тот же день привёл имена и фамилии 14 задержанных. По данным канала, это Сайд-Магомед Аюбов, Турпал Бацараев, Магомед Вациев, Рамзан Вациев, Самад Гериханов, Муслим Гериханов, Адлан Исаев, Усман Мусаев, Хамзат Солсаев, Халим Солсаев, Адам Солсаев (директор МБОУ СОШ №3), Усман Хатуев, Ахъяд Хатуев и Бекхан Хатуев.

ЦПЗЧ "Мемориал" сегодня подтвердил информацию о похищении этих людей. "Мы подтверждаем, что в числе похищенных находятся те 14 человек, чьи имена названы", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

По данным правозащитников, после того как сообщения о похищении мужчин появились в социальных сетях, силовики ежедневно проводили рейды в селе Алхан-Кала, проверяли содержимое телефонов молодых людей, пытаясь выяснить, кто именно распространяет сведения о похищениях. Также в райотдел полиции доставляли молодых людей, которые были знакомы с ранее похищенными.

По данным на 17 января родственники не имели информации о причинах задержания, о местонахождении и состоянии похищенных. По неофициальной информации, они находятся в отделе полиции Октябрьского района Грозного, указано в сообщении ЦПЗЧ "Мемориал".

Среди похищенных есть близкие родственники (братья Хатуевы, Солсаевы), подчеркнули правозащитники. "Этот метод применяется систематически: брата (или вообще родственника) похищают, чтобы можно было оказывать давление на первого задержанного из родственников, чтобы тот был сговорчивее и давал требуемые показания в обмен на освобождения другого. В большинстве случаев этот способ давления срабатывал", - говорится в сообщении ЦПЗЧ "Мемориал".

Похищенных жителей Алхан-Калы удерживают в одной из нелегальных тюрем, а двоих из них — братьев Солсаевых - жестоко пытают, сообщило 9 января издание “Кавказ.Реалии”*.

Брать в заложники родственников - исторически нехарактерная для Кавказа практика, считает президент Конгресса народов Кавказа Руслан Кутаев. "Никогда на Кавказе, в межкавказских отношениях, и в особенности у мусульман, не наказывали людей за не совершённые ими дела", - пояснил он в комментарии корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что на Кавказ эту практику принесли российские военные. Но даже российские власти в царское время ограниченно применяли практику похищений родных, подчеркнул Кутаев.

Правозащитники добавили, что ранее "методы коллективной ответственности" также применяли федеральные силовики. Так в дни теракта в Беслане в сентябре 2004 года были задержаны десятки родственников Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. “Их доставили на военную базу в Ханкале и удерживали там, по сути, в качестве заложников. Однако склонность к массированным и неизбирательным действиям не давала федеральным структурам сделать такую практику сколь-нибудь широкой”, - резюмируется в сообщении ЦПЗЧ "Мемориал".

Практика брать заложников из числа родных стала в Чечне систематической, указано в сообщении. “Силовые структуры, сформированные из этнических чеченцев, действовали не просто гораздо более избирательно: хорошее знание формальных и неформальных связей соотечественников позволило сделать такого рода заложничество систематической практикой”, - подчеркнули правозащитники.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2021 года оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов заявил о похищении своих родственников по отцовской и материнской линии, проживающих в Чечне. Блогер связал похищение с критикой его брата в адрес главы парламента Чечни Магомеда Даудова. В тот же день блогер Минкаил Мализаев, критикующий чеченские власти, заявил о похищении в Чечне своих родственников по отцовской и материнской линии, а Тумсо Абдурахманов опубликовал информацию, что аналогичная участь постигла близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева.

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