Кадыров приказал убивать родных скрывающихся преступников

03 января 2024, 01:24

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Если человек, совершивший преступление против общественной безопасности или сотрудников правоохранительных органов, скрывается, силовики должны покарать кого-то из его родных, заявил Рамзан Кадыров, объяснив это чеченскими традициями.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о предотвращении массовых беспорядков в Чечне, схожих с событиями в Махачкале. По его словам, антисемитские акции в республике удалось предотвратить при помощи масс-медиа, которые "предостерегли жителей". 31 октября Кадыров дал указание силовикам задерживать зачинщиков беспорядков. В случае если человек проигнорирует распоряжение полиции, то убивать его - "три предупредительных выстрела в воздух" и четвертый выстрел "в лоб", распорядился глава республики.

Об итогах совещания с силовиками глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался в своем Telegram-канале. "Любая попытка совершить посягательство на жизнь человека отразится в том числе на родственниках виновного. Если кто-то считает, что имеет право зомбировать молодежь, находясь за пределами страны, то глубоко ошибается. Такие случаи, если они проявятся, будем пресекать очень жестко и на корню, чтобы другие тысячу раз задумались, прежде чем дать себя использовать. Близкие родственники должны знать, чем занимается представитель их семьи, и нести за него ответственность, чему нас веками учат чеченские адаты", - написал он 30 декабря 2023 года. К сообщению было приложено выступление главы Чечни на совещании на чеченском языке.

"Если любой сотрудник заметит малейшую опасность или ему просто это покажется, то он сразу должен обратить на это внимание. Не важно, кто это и чей это ребенок. Если кто-то посягает на общественную безопасность, на сотрудника или на туриста, и если мы даже не найдем преступника, мы не будем продолжать его искать, а обязательно найдем его родственника. Как принято испокон веков, если кто-то из родственников провинился и преступника не могут найти, то убивали его брата, его отца. Поэтому мы крайне быстро свою кровную месть возместим. А то человек кого-то убивает и гуляет себе безнаказанно, а его родственники начинают отказываться от него. Никакой отказ родственников не работает, пока мы не убьем кого-то из их семьи, и не заберем право кровной мести", - перевел его слова оппозиционный властям Чечни Telegram-канал.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Аналогичный перевод сделал и базирующийся в Швеции правозащитный фонд "Вайфонд", опубликовав слова Кадырова на английском языке. "Данное обращение транслировалось на официальных государственных ресурсах, абсолютно уверенно и открыто Передайте его вашим адвокатам, если вы соискатель убежища за пределами России", - говорится в публикации от 2 января в Telegram-канале фонда.

Кадыров "вышел за рамки своих полномочий и власти" и "в противоречие Конституции РФ, УК и УПК РФ публично на чеченском отдаёт приказ сотрудникам правоохранительных органов РФ, дислоцированных в ЧР, убивать родственников подозреваемых". "Рамзан пытается побудить сотрудников МВД, ФСВНГ, ФСБ и МО совершать убийства и внедрять "кровную месть" в 21 веке. Это недопустимо и преступно!" - прокомментировал 2 января высказывания главы Чечни в своем Telegram-канале правозащитный проект Gulagu.Net.

На выступление главы Чечни отреагировал блогер Тумсо Абдурахманов. "Кажется, Кадыров внял замечаниям о том, что его пресс-конференции и иные публичные выступления стали слишком скучными, и решил удивить нас в канун нового года", - написал он в своем Telegram-канале 2 января.

Несмотря на декларируемую ранее властями Чечни борьбу с обычаем кровной мести, в 2019 году спикер парламента республики Магомед Даудов объявил кровным врагом блогера Тумсо Абдурахманова за его слова об Ахмате Кадырове. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

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