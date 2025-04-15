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03:51, 15 апреля 2025

Житель Ингушетии заподозрен в похищении и избиении детей

Уголовное дело. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Карабулака насильно вывез своих троих детей от первого брака на окраину города и избил. Дети после инцидента помещены в интернат. 

Следователи в Ингушетии отчитались о возбуждении уголовного дела против 45-летнего жителя Карабулака.  

По информации следствия, мужчина вместе с неизвестными сообщниками похитил из дома своих детей от первого брака, двое из которых несовершеннолетние. Забрав детей из дома, отец привез их на окраину Карабулака и избил, говорится в сообщении на сайте управления СКР по Ингушетии. 

Уголовное дело расследуется по статье о похищении человека с применением насилия (часть 2 статьи 126 УК России), которая предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы. 

В ведомстве отметили, что угрозы для жизни и здоровья детей сейчас нет, но "они временно помещены в дом-интернат". Также следователи ищут сообщников подозреваемого. Что послужило мотивом агрессии отца по отношению к детям, не сообщается. 

Прокуратура Ингушетии, в свою очередь, рапортовала о проверке по сообщению об избиении отцом двоих детей и их совершеннолетней сестры. "Результаты проверки прокурором республики взяты на контроль", - говорится в сообщении на сайте республиканской прокуратуры. 

"Кавказский узел" писал о нескольких резонансных случаях насилия над детьми в Ингушетии. Так, весной 2023 года четырехлетняя девочка была доставлена в тяжелом состоянии в больницу в Малгобеке, позднее она умерла. Мать девочки была арестована и обвинена в причинении тяжкого вреда здоровью дочери. Смерть ребенка вызвала большой резонанс в Ингушетии: многочисленные источники свидетельствовали, что девочка подверглась жестокому сексуализированному насилию, о чем официальные источники не упоминали. Правозащитники потребовали привлечь к ответственности бездействовавших чиновников органов опеки. Адвокатам было отказано в доступе к материалам дела. 

В феврале 2022 года жительница Карабулака была обвинена в систематическом избиении двух племянниц. В июле 2019 года была госпитализирована в тяжелом состоянии девочка, которой врачи ампутировали часть правой руки. Она жила под опекой в семье тети. 20 ноября 2020 года суд в Ингушетии приговорил тетю девочки, которой после побоев ампутировали руку, к шести годам заключения.

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Автор: "Кавказский узел"

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