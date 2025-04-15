Житель Ингушетии заподозрен в похищении и избиении детей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Карабулака насильно вывез своих троих детей от первого брака на окраину города и избил. Дети после инцидента помещены в интернат.

Следователи в Ингушетии отчитались о возбуждении уголовного дела против 45-летнего жителя Карабулака.

По информации следствия, мужчина вместе с неизвестными сообщниками похитил из дома своих детей от первого брака, двое из которых несовершеннолетние. Забрав детей из дома, отец привез их на окраину Карабулака и избил, говорится в сообщении на сайте управления СКР по Ингушетии.

Уголовное дело расследуется по статье о похищении человека с применением насилия (часть 2 статьи 126 УК России), которая предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

В ведомстве отметили, что угрозы для жизни и здоровья детей сейчас нет, но "они временно помещены в дом-интернат". Также следователи ищут сообщников подозреваемого. Что послужило мотивом агрессии отца по отношению к детям, не сообщается.

Прокуратура Ингушетии, в свою очередь, рапортовала о проверке по сообщению об избиении отцом двоих детей и их совершеннолетней сестры. "Результаты проверки прокурором республики взяты на контроль", - говорится в сообщении на сайте республиканской прокуратуры.

"Кавказский узел" писал о нескольких резонансных случаях насилия над детьми в Ингушетии. Так, весной 2023 года четырехлетняя девочка была доставлена в тяжелом состоянии в больницу в Малгобеке, позднее она умерла. Мать девочки была арестована и обвинена в причинении тяжкого вреда здоровью дочери. Смерть ребенка вызвала большой резонанс в Ингушетии: многочисленные источники свидетельствовали, что девочка подверглась жестокому сексуализированному насилию, о чем официальные источники не упоминали. Правозащитники потребовали привлечь к ответственности бездействовавших чиновников органов опеки. Адвокатам было отказано в доступе к материалам дела.

В феврале 2022 года жительница Карабулака была обвинена в систематическом избиении двух племянниц. В июле 2019 года была госпитализирована в тяжелом состоянии девочка, которой врачи ампутировали часть правой руки. Она жила под опекой в семье тети. 20 ноября 2020 года суд в Ингушетии приговорил тетю девочки, которой после побоев ампутировали руку, к шести годам заключения.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 2 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.