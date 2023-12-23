23 декабря 2023, 11:27

Суд отказал адвокатам в доступе к делу о смерти девочки из Малгобека

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве отказал адвокатам в доступе к материалам дела о смерти четырехлетней жертвы истязаний из Малгобека. Потерпевшая сторона заявила о попытке суда и следствия затянуть расследование.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 августа стало известно, что адвокаты обжаловали отказ в доступе к делу о смерти девочки из Малгобека.

Басманный суд Москвы оставил без рассмотрения жалобу адвоката Магомеда Бекова на отказ ему и его коллеге в доступе к делу о смерти девочки из Малгобека. На принятие решения у суда ушло пять месяцев, хотя по закону он должен был уложиться в пять дней, передала 22 декабря "Фортанга".

Суд объяснил свой отказ тем, что у Бекова, сославшегося на статью Уголовно-процессуального кодекса о действиях следователя, будто бы отсутствует предмет рассмотрения. Адвокат считает, что суд и следствие затягивают время, также он подчеркнул, что ранее не сталкивался в своей практике с таким затягиванием рассмотрения вопроса, отметили 22 декабря "Кавказ. Реалии"*.

Напомним, 30 апреля четырехлетняя девочка была доставлена в тяжелом состоянии в больницу в Малгобеке, где умерла 16 мая. Мать девочки была арестована и обвинена в причинении тяжкого вреда здоровью дочери. Смерть ребенка вызвала большой резонанс в Ингушетии: многочисленные источники свидетельствовали, что девочка подверглась жестокому сексуализированному насилию, о чем официальные источники не упоминали. Правозащитники потребовали привлечь к ответственности бездействовавших чиновников органов опеки.

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Примечание:

"Петиция о расследовании смерти девочки из Малгобека набрала более 100 тысяч подписей", "В доме подозреваемого в истязании ребенка в Ингушетии взорвана граната", "Власти проигнорировали вопросы общественности о жертве насилия из Малгобека".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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