Суд отказал адвокатам в доступе к делу о смерти девочки из Малгобека

23 декабря 2023, 11:27

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Суд в Москве отказал адвокатам в доступе к материалам дела о смерти четырехлетней жертвы истязаний из Малгобека. Потерпевшая сторона заявила о попытке суда и следствия затянуть расследование.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 августа стало известно, что адвокаты обжаловали отказ в доступе к делу о смерти девочки из Малгобека.

Басманный суд Москвы оставил без рассмотрения жалобу адвоката Магомеда Бекова на отказ ему и его коллеге в доступе к делу о смерти девочки из Малгобека. На принятие решения у суда ушло пять месяцев, хотя по закону он должен был уложиться в пять дней, передала 22 декабря "Фортанга".

Суд объяснил свой отказ тем, что у Бекова, сославшегося на статью Уголовно-процессуального кодекса о действиях следователя, будто бы отсутствует предмет рассмотрения. Адвокат считает, что суд и следствие затягивают время, также он подчеркнул, что ранее не сталкивался в своей практике с таким затягиванием рассмотрения вопроса, отметили 22 декабря "Кавказ. Реалии"*.

Напомним, 30 апреля четырехлетняя девочка была доставлена в тяжелом состоянии в больницу в Малгобеке, где умерла 16 мая. Мать девочки была арестована и обвинена в причинении тяжкого вреда здоровью дочери. Смерть ребенка вызвала большой резонанс в Ингушетии: многочисленные источники свидетельствовали, что девочка подверглась жестокому сексуализированному насилию, о чем официальные источники не упоминали. Правозащитники потребовали привлечь к ответственности бездействовавших чиновников органов опеки.

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