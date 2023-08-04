Адвокаты обжаловали отказ в доступе к делу о смерти девочки из Малгобека

04 августа 2023, 11:57

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Следователь необоснованно отказался предоставить защитникам материалы дела о смерти четырехлетней девочки из Малгобека, заявили адвокаты и попросили суд отменить это решение.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля адвокат Магомед Беков, представляющий по поручению интересы потерпевшей вместе с коллегой Биланом Дзугаевым, сообщил, что следователь отказался допустить их к участию в деле о гибели ребенка, поскольку, по словам следователя, для этого нужно ходатайство потерпевшего.

30 апреля четырехлетняя девочка была доставлена в тяжелом состоянии в больницу в Малгобеке, где умерла 16 мая. Мать девочки была арестована и обвинена в причинении тяжкого вреда здоровью дочери. Смерть ребенка вызвала большой резонанс в Ингушетии: многочисленные источники свидетельствовали, что девочка подверглась жестокому сексуализированному насилию, о чем официальные источники не упоминали. Правозащитники потребовали привлечь к ответственности бездействовавших чиновников органов опеки.

Магомед Беков подал в Басманный суд Москвы жалобу на отказ предоставить допуск ему и Билану Дзугаеву к делу о смерти девочки, сообщает сегодня со ссылкой на копию жалобы "Фортанга".

Представителями потерпевшего могут быть адвокаты, указал в жалобе Магомед Беков. «В норме не указано, что для допуска к участию в уголовном деле необходимо ходатайство потерпевшего, в норме указано, что в качестве представителя потерпевшего или гражданского истца могут быть также допущены один из близких родственников… либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший… То есть, для допуска адвоката в качестве представителя потерпевшего по уголовному делу не требуется ходатайства потерпевшей", - процитировало издание жалобу адвоката.

Адвокат попросил суд признать незаконными действия следователя и отменить постановление об отказе в допуске, говорится в публикации.

В мэрии Малгобека состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором был рассмотрен вопрос об опеке над другими детьми из семьи умершей девочки, сообщила 3 августа администрация Малгобека в своем телеграм-канале.

"Дети находились на лечении в Малгобекской районной больнице. (Согласно ч.3 ст.18 ФЗ-120 от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). Члены комиссии обменялись мнениями по данному вопросу и по итогам обсуждения приняли решение о назначении (временно) опекуном над несовершеннолетними детьми Муцольговыми, у которой имеется собственное жилье, условия содержания детей соответствуют нормам закона. Отметим, что у опекуна имеется собственный ребенок, семья считается благополучной", - говорится в публикации.

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