Адвокатам отказано в доступе к делу о смерти девочки из Малгобека

07 июля 2023, 02:53

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Следователь отказался предоставить материалы дела о смерти четырехлетней жертвы истязаний из Малгобека адвокатам, представляющим интересы потерпевшей. Высокопоставленный чиновник правительства Ингушетии заявил "Кавказскому узлу", что судмедэксперты не нашли на теле ребенка следов сексуального насилия.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 апреля четырехлетняя девочка была доставлена в тяжелом состоянии в больницу в Малгобекском районе. В отношении ее матери и бабушки было заведено уголовное дело о побоях, позднее мать была арестована. 6 мая женщине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью дочери, а 16 мая глава Ингушетии сообщил, что девочка умерла в больнице. Смерть ребенка вызвала большой резонанс в республике: многочисленные источники свидетельствовали, что девочка подверглась жестокому сексуализированному насилию, о чем официальные источники не упоминали. Правозащитники потребовали привлечь к ответственности бездействовавших чиновников органов опеки.

Независимая судебно-медицинская экспертиза не обнаружила следов сексуального насилия на теле умершей четырехлетней девочки из Малгобека, сообщил «Кавказскому узлу» высокопоставленный чиновник из правительства Ингушетии на условиях анонимности.

Адвокат Магомед Беков, представляющий по поручению интересы потерпевшей вместе со своим коллегой Биланом Дзугаевым, заявил 6 июля, что следователь отказался предоставить им материалы дела о гибели ребенка. Следователь сослался на статью Уголовно-процессуального кодекса, заявив, что для представления интересов адвокату необходимо ходатайство потерпевшего. "Следователь отказал нам в допуске к участию в деле, искажая смысл закона. Мы в ближайшее время обжалуем действия следователя в суде", - цитирует слова Бекова "Кавказ.Реалии"*.

Мать умершей девочки Тамила Муцольгова остается под стражей, она содержится в СИЗО-1 по обвинению в умышленном причинении тяжкого время здоровью. «Она здорова, чувствует себя нормально. Жалоб на условия содержания нет. По поводу смерти дочери говорит, что сожалеет о случившемся», - сообщил начальник изолятора Муса Батыгов «Кавказскому узлу».

Жители Ингушетии высказывают опасения, что дело о жестоком истязании четырехлетней девочки власти республики пытаются спустить на тормозах. Малгобекчанка Марина Алиева, близко знакомая с соседкой Тамилы Муцольговой, не доверяет словам чиновника о результатах независимой судмедэкспертизы.

"Никаких заявлений нет ни от МВД, ни от следствия, все молчат. Я верю словам имама Хамзата Чумакова: "Я говорил с врачами, имеющих высокий статус, которые видели все это. Они подтверждают факт насилования. Над девочкой надругались", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам соседей, в квартире Тамилы Муцольговой регулярно собирались люди, употребляющие спиртное, а дети выглядели неухоженными, постоянно были голодны и часто плакали. Несколько раз соседи вызывали полицию из-за драк в квартире. Некоторые пытались выяснить причины непрерывного детского плача, на что получали ответ, что девочка "ушиблась" вовремя игры.

Активистка Анжела Матиева уверена, что все ответственные за работу с неблагополучными семьями чиновники после трагедии в Малгобеке должны понести персональное наказание и покинуть должности. Вместе с тем активистка, жившая в Малгобеке, отметила равнодушное отношение общества к проблемам детей в неблагополучных семьях

"Детей из таких семей видно сразу: маленькие бродяжки, они плохо одеты и почти всегда голодны. В эти непрестижные районы не знают дороги сотрудники уполномоченного по правам ребенка, они равнодушны к судьбам таких ребят. Трагедии случаются там, где правит бал равнодушие: в городе живут в одном доме, в одном подъезде, - а что происходит вокруг, чей ребенок допоздна находится во дворе, как они живут, соседей, как правило, не волнует. Если ты истинный мусульманин если твой сосед ложится спать голодный, то в судный день тебя за это спросят. А если твой сосед избивает детей, то придется держать ответ более серьезный", - считает она.

Жительница Назрани Мовлатхан уверена, что основную ответственность за смерть девочки должны нести чиновники органов опеки, но в значительной мере вина лежит и на представителях двух семей, которые поспешили отречься как от фигурантов дела, так и пострадавших детей. "Женщина, мать детей, дважды была замужем за представителями вроде бы почтенных ингушских фамилий. Выходит, дети имеют родных отцов, в них течет кровь этих семей, но эти два семейства напрочь отказались от детишек, как от прокаженных", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Муж Мовлатхан был в числе нескольких тысяч человек, которые приехали со всей Ингушетии в Малгобек на похороны четырехлетней жертвы истязаний. На похоронах девочки не было никого из родственников ни со стороны отца, ни со стороны матери, отметила она.

По словам женщины, равнодушием родни к судьбе ребенка были шокированы многие присутствовавшие на похоронах, в том числе ее сосед Руслан, недавно освободившийся из заключения. «Руслана было не узнать: всегда сдержан, молчалив, а тут его как прорвало: «Меня там, в тюрьме пытали, я знал, что они хотят от меня, - а эту малышку пытали и ребенок не знал, не понимал, за что ее бьют, почему над ней всячески издеваются», - рассказала она.

Случаи сексуализированного насилия над детьми часто скрываются, а если и становятся известны, то расследуется неохотно, отметила сотрудница международной правозащитной организации Эмма Р. Она отметила, что о ходе расследования малгобекского дела общественность не информируют, а в целом российская система не имеет практики расследования подобных дел с учетом интересов пострадавших детей.

Общественная кампания после смерти девочки из Малгобека была сфокусирована главным образом на моральном облике матери и бабушки ребенка, но откровенно затушевала обстоятельства, которые могли свидетельствовать о сексуализированном насилии над детьми, отметила она. "Общество терпимо к насилию в отношении детей и женщин, соседи и родственники считают это внутрисемейным делом. Дети и женщины стали еще более уязвимы из-за расширения полномочий местных элит в вопросах семьи и детей", - заявила она "Кавказскому узлу".

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