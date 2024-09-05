05 сентября 2024, 03:45

Житель Ростовской области получил срок за попытку помочь украинцам

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Ростовский областной суд приговорил 61-летнего местного жителя к 3,5 годам колонии, признав его виновным в попытке конфиденциального сотрудничества с иностранным государством. 

Уголовное дело против 61-летнего Геннадия Новицкого было возбуждено на основании данных оперативной разработки российских спецслужб. Силовики представились ему сотрудниками Службы безопасности Украины. 

Согласно версии обвинения, в июле 2023 года Новицкий связался в мессенджере с абонентом, который, как он предполагал, связан со Службой безопасности Украины. Мужчина изъявил желание помогать украинским спецслужбам "в деятельности против Российской Федерации", говорится в сообщении прокуратуры Ростовской области. 

Новицкий продолжал переписку с сотрудниками российских спецслужб, "уверенный, что контактирует с сотрудником спецслужбы Украины". С ноября 2023 года по февраль 2024 года он предлагал собеседнику "варианты своего участия в противодействии Российской Федерации". В сообщении ведомства не уточняется, в чем состояли эти варианты и представляли ли они реальную общественную опасность. 

После задержания в феврале 2024 года Геннадий Новицкий "полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном", отмечает издание Donnews.

Суд приговорил Новицкого к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Статья о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством (275.1 УК России), введенная в 2022 году, предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. 

Комментариями Геннадия Новицкого или его адвоката относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает. 

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Примечание:

"Ростовский суд осудил гражданина Украины за пособничество терроризму", "Житель Кабардино-Балкарии осужден по делу о шпионаже", "Гражданин Украины осужден в Ростове-на-Дону за шпионаж". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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