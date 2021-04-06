Активность силовиков встревожила жителей Сунженского района

06 апреля 2021, 15:04

На улицы нескольких населенных пунктов Сунженского района Ингушетии сегодня была стянута техника силовиков, эти мероприятия сопровождались отключением мобильного интернета, рассказали очевидцы. Местным жителям силовики не объяснили, что происходит, пожаловались они.

Силовики проводили сегодня в Сунже и в станице Троицкой в Сунженском районе спецмероприятия, в том числе проверяли у жителей документы, рассказали очевидцы. "Утром я ехала на работу, интернета не было мобильного еще, улица, где новый ОВД, там заходили к нашим соседям. И рядом паспорта проверяли, фотографировали документы. К нам не заходили они" – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Наталья.

Об активности силовиков в станице Троицкой также рассказал местный житель Султан. "По Шоссейной, 6 и Чкалова, 60 стояли "Уралы", Газель и какой-то броневик. Спросил у людей, в чем дело, кто-то сказал, что возможно по митингу, а другие сказали, что паспорта проверяют, адресная проверка" – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам очевидцев, бронированная техника была замечена в районе улицы Заводской, возле Дома культуры в Сунже, по улице Энгельса и в станице Троицкой по улицам Шоссейная и Чкалова, передал корреспондент "Кавказского узла". "По улице Энгельса, 100, с 6 утра и до сих пор стоят машины, что-то проверяют у наших соседей" – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель улицы Энгельса в Сунже.

Один из местных жителей Исраил предположил, что в Сунженском районе проходит контртеррористическая операция (КТО). "Вчера, 5 апреля, меня остановили эти в масках между [селами] Галашки и Алхасты, там два поста между ними, вот на одном из них я узнал о том, что введен режим КТО только. Где, у кого, на каком сайте узнавать, или в Instagram про то, что тут КТО? Я должен догадаться об этом?" – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Местных силовиков не оповещают о проведении спецопераций в Сунженском районе, пояснил бывший полицейский Султан. "Наших почти никогда не привлекают к специальным операциям. Я спрашивал у бывших коллег, по какому поводу эти визиты, но местную полицию никогда они не посвящают в детали и не подпускают. Поэтому сотрудники не в курсе даже, что это и где произошло", – сказал корреспонденту "Кавказского узла".

Отключение мобильного интернета обычно происходит при спецоперациях, предположил местный житель Саламхан Евлоев. "Еще темно было, отключили интернет и где-то ближе к обеду включили. Обычно когда [проходит] какая-то спецоперация, тогда отключают", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что последний вооруженный инцидент в Ингушетии произошел 20 февраля. В Магасе женщина и мужчина были избиты, а их машина обстреляна. Пострадавшие - гадалка, приехавшая из другой страны, и ее супруг, сообщил источник. Он предположил, что к инциденту могут быть причастны члены так называемого общественного движения по борьбе с колдовством.

Последняя спецоперация в Ингушетии была проведена 30 января. В тот день силовики на бронетехнике оцепили территорию в Назрани, в этом районе был отключен мобильный интернет, рассказали местные жители.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа "Кавказский узел" собрал в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

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