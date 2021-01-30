Очевидцы сообщили о спецоперациии в Назрани

30 января 2021, 19:30

Силовики на бронетехнике оцепили сегодня вечером территорию в Назрани, в этом районе был отключен мобильный интернет, рассказали два местных жителя.

По словам очевидцев, спецоперация проходила в районе Кавказской улицы в Назрани, рядом с детским интернатом. "Мобильный интернет отключили и много силовиков было с бронетехникой. Но стрельбы я не слышал", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Алихан.

Другой назранец, Казбек, сообщил, что был перекрыт один из перекрестков на Кавказской улице. "Одно кольцо, туда не пускали, и внутри копошились люди в камуфляже, как полагается, на бронированных машинах. Выстрелов не было. Интернет отключают при спецоперациях - и сегодня выключили", - сказал Казбек корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 октября 2020 года в Назрани произошла перестрелка, после чего взорвался автомобиль. Силовики сообщили, что в городе блокирована группа из нескольких боевиков. Позже стало известно, что один человек убит.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.