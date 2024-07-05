Суд арестовал участника захвата заложников в ростовском СИЗО

05 июля 2024, 01:54

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Уроженец Ставрополья Даниил Камнев, названный участником захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, арестован до 15 августа. Адвокат Камнева не знает, где он находится.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня стало известно, что один из участников захвата заложников, 28-летний уроженец Ставрополья Даниил Камнев, выжил и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Камнев, чье дело рассматривает Южный окружной военный суд, обвиняется в незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ, причастности к экстремистской организации, подготовке теракта и прохождении обучения в целях террористической деятельности.

16 июня арестанты ростовского СИЗО захватили в заложники двоих сотрудников изолятора. Они назвались членами запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" ("Исламское государство" запрещено на территории России), потребовав машину, оружие и возможность покинуть СИЗО. Силовики провели штурм, заявив, что захватившие заложников убиты, а заложники освобождены. Четверо из заключенных, участвовавших в захвате заложников, - уроженцы Ингушетии, осужденные за терроризм и приговоренные к 18 годам лишения свободы. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

Решение об аресте Камнева по делу о захвате заложников в СИЗО принял Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. Адвокат Михаил Минаков, представляющий его интересы, после заседания не знал, остается ли его подзащитный в больнице, сообщил 4 июля "Интерфакс-Юг".

В Южном окружном суде 4 июля состоялось очередное заседание по делу о подготовке теракта в Кисловодске, по которому, среди других обвиняемых, проходит Даниил Камнев. Он не присутствовал в суде, однако пресс-служба суда также не знает, находится ли он в больнице или в СИЗО: еще до захвата заложников в изоляторе суд удалил его из зала заседаний за неподобающее поведение, с тех пор его не доставляли на процесс.

После событий 16 июня Камневу предъявлено обвинение по трем статьям: о захвате заложников, побеге из мест лишения свободы и дезорганизации работы изолятора. Как считает следствие, арестованный вместе с сообщниками сбежал из камеры, после чего взял в заложники младшего инспектора дежурной службы и начальника оперативного управления СИЗО, напали на инструктора-взрывника УФСИН, а также угрожали заместителю дежурного помощника начальника СИЗО и главе оперативного отдела. Кроме того, они напали на инструктора-взрывника 2-го штурмового отделения ГУФСИН России по Ростовской области.

По делу о подготовке теракта в Кисловодске, помимо Камнева, проходят 13 человек. По версии следствия, не позднее 2017 года один из них, Тимурлан Гогуев, организовал в Кисловодске ячейку международного религиозного объединения, запрещенного на территории России. Камнев, как полагает следствие, вместе с Сабилей Мамедовой, планировали взорвать здание городского отдела полиции.

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