Арестованы подозреваемые по делу о подготовке теракта в Кисловодске

12 апреля 2021, 13:27

Суд в Ессентуках постановил заключить под стражу 14 человек, задержанных по подозрению в участии в экстремистской организации и подготовке нападения на отдел полиции Кисловодска, сообщили в суде.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля стало известно, что в Кисловодске задержаны 14 человек, двое из которых, по версии следствия, планировали теракт.

По версии следствия, не позднее 2017 года один из задержанных, Тимурлан Гогуев, организовал в Кисловодске ячейку международного религиозного объединения, запрещенного на территории России, и к 2 апреля 2021 года к нему присоединились не менее 13 человек. Двое из них, Даниил Камнев и Сабиля Мамедова, 5 апреля планировали взорвать здание городского отдела полиции, сообщил Следственный комитет.

Ессентукский горсуд постановил заключить под стражу 14 подозреваемых по делу о подготовке теракта в Кисловодске, сообщил сотрудник пресс-службы суда.

"Все 14 человек, проходящих по данному уголовному делу, заключены под стражу", - приводит сегодня его слова "Интерфакс-Юг".

Кроме Гогуева, Камнева и Мамедовой, под арест отправлены Гегам Ростомян, Амиль Газиев, Александр Баженов, Мурат Апсов, Рустам Аров, Исса Богатырев, Дмитрий Леденев, Гаджи Магомедов, Раджаб Магомедов, Абумуслим Фатуллаев и Иманали Хаджиев, они подозреваются по статьям 282.2, 30 и 205, 223.1, 222.1 УК РФ (организация и участие в экстремистской организации, приготовление к совершению теракта, незаконное изготовление и хранение взрывных устройств), сообщает агентство.

Информация о решении судьи, по состоянию на 13.05 мск, на сайте Ессентукского горсуда не опубликована.

Отметим, что статьи УК РФ, по которым расследуется дело, предусматривают от шести до 20 лет лишения свободы.