14 человек задержаны в рамках дела о подготовке теракта в Кисловодске

09 апреля 2021, 19:10

Следствие отчиталось о задержании 14 участников экстремистской организации в Кисловодске, ячейка которой действовала с 2017 года. Двое из них планировали совершение теракта, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", в Кисловодске задержан мужчина, планировавший нападения на силовиков с использованием самодельных гранат, и еще три предполагаемых участника террористической организации "Исламское государство"* (ИГ) для совершения преступлений в Ставропольском крае.сообщила ФСБ 5 апреля.

В Кисловодске задержаны 14 участников экстремистской организации, двое из них планировали совершить теракт. В зависимости от роли каждого они подозреваются в организации и участии в деятельности экстремистской организации, приготовлении к совершению террористического акта, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств, отчитался сегодня Следком России.

По версии следствия, не позднее 2017 года Тимурлан Гогуев организовал в Кисловодске подразделение международного религиозного объединения, запрещенного на территории России. В период с 2017 года по 2 апреля 2021 года к нему присоединились не меньше, чем 13 человек. Члены ячейки вели беседы на религиозные темы и проводили регулярные собрания "в целях пропаганды деятельности религиозного объединения и вербовки новых участников", говорится в сообщении на сайте ведомства.

Участники религиозного объединения Даниил Камнев и Сабиля Мамедова 5 апреля планировали взорвать здание отдела МВД России по Кисловодску, однако были задержаны. В ходе обысков силовики изъяли запрещённую религиозную литературу, стрелковое оружие и компоненты для изготовления взрывных устройств, сообщило следствие.

Все подозреваемые задержаны, материалы с ходатайством следователя об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу направлены в суд, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на следствие.

Часть 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса России (организация деятельности экстремистской организации) предусматривает до 10 лет лишения свободы, часть 2 той же статьи (участие в деятельности экстремистской организации) - до шести лет лишения свободы. Часть 2 статьи 205 Уголовного кодекса России (совершение теракта) предусматривает до 20 лет лишения свободы, часть 2 статьи 223.1 Уголовного кодекса России (незаконное изготовление взрывных устройств) и часть 2 статьи 222.1 Уголовного кодекса России (хранение взрывных устройств) предусматривают до 8 лет лишения свободы.

Комментариев задержанных или их официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" публикует новости о том, как влияет война на Ближнем Востоке на регионы Кавказа, на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" можно ознакомиться со справкой "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - ИГ (Исламское государство) - организация признана террористической и запрещена в России решением суда.