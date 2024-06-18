Следственный изолятор. Фото: Елена Синеок, Юга.Ру

18 июня 2024, 21:24

Источники сообщили о выжившем участнике нападения на сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из участников захвата заложников, уроженец Ставрополья Даниил Камнев, выжил и находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили источники в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня арестанты ростовского СИЗО захватили в заложники двоих сотрудников изолятора. Они назвались членами запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство («Исламское государство» запрещено на территории России)"* и потребовали машину, оружие и возможность покинуть СИЗО. Силовики провели штурм, захватившие заложников были убиты, а заложники освобождены. Глава Ингушетии сообщил, что четверо из  заключенных, участвовавших в захвате заложников, - уроженцы Ингушетии, осужденные за терроризм и приговоренные к 18 годам лишения свободы. Правозащитники заявили, что СИЗО, в котором произошел инцидент, переполнен, и что в нем не хватает сотрудников.

Один из участников захвата заложников в ростовском следственном изоляторе выжил, это Д. Камнев 1996 года рождения, сообщило сегодня издание RT на русском со ссылкой на источники в силовых структурах.

Выживший получил ранение в голову. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации нейрохирургии одной из ростовских больниц, сообщил сегодня Telegram-канал Baza. 

В апреле 2021 года суд в Ессентуках постановил заключить под стражу 14 человек, задержанных по подозрению в участии в экстремистской организации и подготовке нападения на отдел полиции Кисловодска. По версии следствия, не позднее 2017 года один из задержанных, Тимурлан Гогуев, организовал в Кисловодске ячейку международного религиозного объединения, запрещенного на территории России, и ко 2 апреля 2021 года к нему присоединились не менее 13 человек. Двое из них, Даниил Камнев и Сабиля Мамедова, 5 апреля планировали взорвать здание городского отдела полиции, сообщил тогда Следственный комитет.

Как следует из данных в перечне террористов и экстремистов, который ведет на своем сайте Росфинмониторинг, Камнев уроженец села Прасковея Ставропольского края, в перечень он был внесен 15 апреля 2021 года. Тогда же в перечень была внесена и уроженка Дербента Сабиля Магомедова, 2001 года рождения.

Как следует из информации на сайте Южного окружного военного суда, дело против Камнева и Магомедовой, по которому проходят еще четыре человека - Махач Баширов, Тимурлан Гогуев, Анзор Кахунов, Гегам Ростомян, рассматривается с 4 сентября 2023 года, последнее заседание состоялось 13 июня. Камнев обвиняется в незаконно обороте (часть 1 статьи 222.1 УК РФ) и изготовлении (часть 1 статьи 223.1 УК РФ) взрывчатых веществ, участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ) приготовлении к совершению теракта (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК РФ) и прохождении обучения в целях террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ)

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Примечание:

"Стали известны подробности захвата заложников в ростовском СИЗО", "Житель Ростова-на-Дону осужден за призывы к экстремизму","Кавказоведы усомнились в боевом опыте участников нападения на РОВД".

Автор: "Кавказский узел"

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